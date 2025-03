Série 'A roda do tempo' retorna na terceira temporada

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Quase 18 meses após o fim da segunda temporada, a série de fantasia “A roda do tempo” retorna para o terceiro ano. Hoje (13/3), o Prime Video lança os três primeiros (de um total de oito) episódios. É um grande hiato diante da variedade de produções do gênero disponíveis no streaming, concorda Rafe Judkins, criador da adaptação da franquia literária de Robert Jordan (1948-2007).



“Programas de TV desse tamanho precisam se planejar com antecedência e colocar as temporadas mais cedo, se não podem perder público. As pessoas podem se esquecer de uma série e acho que os lançamentos são uma parte subestimada do processo. Idealmente, uma nova temporada deve sair todo ano”, diz Judkins em entrevista ao Estado de Minas.



Essa ausência será suprida com um primeiro episódio fora dos padrões. A história é retomada com uma longa sequência de batalha. "Foi uma grande empreitada para a produção fazer isso justamente no começo da temporada. Mas acho que vale muito a pena. Espero que o público se surpreenda. É uma ótima maneira de trazer os antigos espectadores de volta e lembrá-los porque eles gostam da série", continua.



A base dos novos episódios é o quarto livro (de 14) da série de Jordan, “A ascensão da sombra”. Declarado o Dragão Renascido, Rand al’Thor (Josha Stradowski) terá que lidar com um número maior de ameaças: a Torre Branca está dividida, os Ajah Negros estão soltos, velhos inimigos retornam aos Dois Rios. E tem muita gente no encalço dele, agora que todos sabem que é o Dragão.



Pouco conhecido no início da série, Stradowski viu sua popularidade crescer, como também a importância de seu personagem, hoje coprotagonista ao lado de Rosamund Pike (Moiraine). Para o ator holandês, essa temporada foi um divisor de águas.



“Tem um episódio que interpreto sete personagens diferentes. Foi surpreendente, porque esses sete, chamados próteses, são realmente diferentes, com outras idades e culturas. (Nesse momento) Nós voltamos para uma era anterior, onde falam a língua antiga. Foi uma experiência meio psicodélica”, comentou o ator.



Nível espiritual





Para Stradowski, é somente agora que Rand encara seu papel. “Como ele aceita ser o Dragão Renascido, vai procurar pelas respostas. Muitas serão dadas por meio de sinais, em um nível mais espiritual, como um eco de uma vida passada. Sem entregar muito, acho que Rand terá uma sensação de retorno para um lugar onde ele nunca esteve antes. E isso, para mim, foi bem diferente das temporadas anteriores”.



Judkins planejou “A roda do tempo” para sete temporadas. “Mesmo trabalhando na terceira temporada, já pensava em muita coisa para a quarta. Por exemplo: precisei que os efeitos visuais ficassem de uma maneira por causa do que vai acontecer, digamos, no episódio três do quarto ano. Uma coisa ótima de estar fazendo a série na Amazon é a intenção deles em contar toda a história. Então, estou esperançoso que de que possamos chegar até o final”, conclui.

“A RODA DO TEMPO”



A terceira temporada estreia nesta quinta (13/3), no Prime Video, com o lançamento de três dos oito episódios. Novos episódios às quintas.