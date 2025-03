Com Fernanda Montenegro, filme 'Vitória' estreia em 23 salas da Grande BH

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

É certamente o nome de Fernanda Montenegro, mas também o efeito “Ainda estou aqui”, que se tornou o sétimo filme brasileiro mais visto nos cinemas no país desde 2002. Fato é que “Vitória” chega nesta quinta-feira (13/3) às salas com vocação para grandeza. Distribuído pela Sony Pictures (a mesma do vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional), estreia em todos os complexos de Belo Horizonte.



Dirigido por Andrucha Waddington (marido de Fernanda Torres, portanto, genro da protagonista), “Vitória” é uma história real que veio a público por meio do jornal.

“Na idade em que estou (95 anos), posso até continuar fazendo minhas leituras em palcos, mas cinema pede físico, pede fôlego. É um momento muito especial neste palco aqui agora”, disse Fernanda Montenegro em pré-estreia na segunda-feira (10/3), no Theatro Municipal, em São Paulo.



“Vitória” conta a história de Joana Zeferino da Paz, senhora de 80 anos que vivia desde 1967 em um apartamento na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. Acompanhou o crescimento da favela em frente. A partir de 2004, cansada da violência diária, passou a documentar, com uma câmera de vídeo, o tráfico e a corrupção policial.

"Janela indiscreta"



O que ela documentou – 22 fitas, com 33 horas de gravação – foi a base de uma grande operação, que no momento inicial prendeu 27 pessoas, nove delas PMs. Tudo veio a público por meio da série “Janela indiscreta”, lançada em 24 de agosto de 2005 pelo jornal Extra.



O material foi produzido pelo jornalista Fábio Gusmão, que durante um ano e meio a acompanhou. Então repórter policial (atualmente, é editor-executivo do mesmo jornal), Gusmão não revelou a identidade da autora dos vídeos. Chamou-a de dona Vitória. A matéria foi publicada depois que Joana entrou para o programa de proteção às testemunhas.



Seu nome veio a público em 2023, após sua morte – em Salvador, em 22 de fevereiro de 2023, aos 97 anos. Naquela altura, o filme “Vitória” havia sido rodado. A produção traz também uma forte história de bastidor.

O diretor Breno Silveira, que morreu no início das filmagens de 'Dona Vitória', no set com Fernanda Montenegro Caio Mitidieri/Divulgação



Waddington adquiriu os direitos de adaptação ainda em 2005. Anos depois, seu sócio na Conspiração Filmes, Breno Silveira, se encantou pelo projeto. Waddington cedeu e a iniciativa começou a sair do papel. “Dona Joana sempre repetia que queria a Fernanda Montenegro, por quem era apaixonada, fazendo o papel”, lembra Gusmão.



Tragédia no set





Em 14 de maio de 2022, no primeiro dia de filmagem em Limoeiro, Pernambuco, onde rodava cenas da infância da personagem, Silveira teve infarto e morreu no set, aos 58 anos. A produção foi retomada no início do segundo semestre, com outro viés e Waddington à frente. A infância, por exemplo, não entrou no filme.



O coprotagonista também é outro. Alan Rocha, que interpreta Gusmão (no filme, o jornalista se chama Flávio Godoy), só entrou no projeto quando as filmagens foram retomadas.



Em “Vitória”, dona Joana se chama Nina. Em cena praticamente o tempo inteiro – a melhor razão para ver o filme –, Fernanda Montenegro contracena com Linn da Quebrada (Bibiana), a vizinha de porta que a salva (e também é salva por ela) e Thawan Lucas (Marcinho), menino da favela que a ajuda com as compras diárias.



Alan Rocha ganhou o papel após teste. O primeiro foi por vídeo. “Quando recebi um retorno, me falaram de novo teste com dona Fernanda. Como assim, dona Fernanda? Fui para a internet, até então não sabia que filme era, e foi quando soube que seria dona Fernanda Montenegro”, conta. O encontro foi “genuíno”, ele diz. “A equipe embarcou no improviso que a gente fez, e com certeza devo ter tido o aval de dona Fernanda.”

Também teve de Fábio Gusmão. “Falei com o Alan que ele me deu a oportunidade de me ver exatamente”, diz o jornalista. Em 2006, Gusmão publicou o livro “Dona Vitória da Paz” (Planeta), que ganhou, no final de 2024, nova edição, agora ampliada, “Dona Vitória Joana da Paz”.

Dona Joana da Paz e o jornalista Fábio Gusmão Fabio Gusmão/Instagram



Na capa do livro está a fotografia de dona Joana, com a identidade revelada, feita em Alta Floresta, Mato Grosso, um dos lugares onde viveu após entrar no programa de proteção às testemunhas. Ela tinha o codinome Ana – no Brasil, Gusmão explica, o programa só dura dois anos, com mais dois renováveis.



O jornalista acompanhou dona Joana, porém com grandes hiatos temporais. Ela abandonou o programa, depois viajou para a Itália. Ele conseguiu que ela retornasse ao programa de proteção. Os dois se falaram pela última vez em 2020, numa chamada de vídeo, um mês antes do início da pandemia. “Mesmo depois de muito tempo, era como se tivéssemos nos falado duas semanas antes”, conclui.



