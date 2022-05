Artistas lamentam morte do cineasta Breno Silveira

Breno Silveira deixa como marca o seu olhar para histórias cheias de humanidade e brasilidade, encantando grandes públicos (foto: Conspiração Filmes/divulgação)

"O Breno era um amor. Agraeço a ele. Muito. Pelo seu carinho. Pelo seu... amor. Fico devendo a cavalgada do Vale das Videiras." Assim como o cantor e compositor Daniel Gonzaga, filho de Gonzaguinha e neto de Luiz Gonzaga, escreveu em suas redes sociais, fãs e artistas lamentaram também a morte do cineasta Breno Silveira, diretor de filmes como "Dois filhos de Francisco" (2005) e "Gonzaga: De pai para filho" (2012), na manhã desse sábado (14/5), aos 58 anos. Ele estava em Pernambuco, rodando cenas do filme inédito "Dona Vitória", quando sofreu infarto fulminante. As atrizes Zezé Motta e Dira Paes e os músicos João Barone (Paralamas do Sucesso) e Luciano (da dupla com Zezé di Camargo) estão entre os famosos que prestaram homenagem ao diretor brasileiro.







Fernanda Montenegro e Breno Silveira no set de "Dona Vitória", filme, que estava rodando em Pernambuco quando morreu, é protagonizado pela atriz (foto: Caio Mitidieri/INSTAGRAM Conspiração Filmes/REPRODUÇÃO)



CARREIRA





A estreia como diretor de cinema aconteceu em 2005, com o filme "Dois filhos de Francisco", que conta a história da dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano. Na época do lançamento, o longa chegou ao posto de maior sucesso de bilheteria do cinema nacional.





A produção recebeu 11 indicações ao Grande Prêmio Brasileiro do Cinema, inclusive na categoria de melhor filme, e foi laureada com os prêmios de melhor ator (Ângelo Antônio), melhor ator coadjuvante (José Dumont), melhor atriz coadjuvante (Paloma Duarte) e melhor som.





Breno Silveira também dirigiu "Gonzaga: De pai para filho" (2012), filme que conta a trajetória do Rei do Baião. Outras produções que têm a assinatura dele como diretor são os filmes "Era uma vez..." (2008) e "Entre irmãs" (2017).





A lista de trabalhos do diretor não se restringe ao cinema. Ele foi um dos criadores e diretores da série "1 contra todos", exibida pela Fox Brasil entre 2016 e 2020. A produção foi indicada ao Emmy Internacional de melhor série dramática pela segunda e terceira temporadas.



"Dois filhos de Francisco", com Ângelo Antônio, foi recorde de bilheteria à época de seu lançamento, em 20025 (foto: DIVULGAÇÃO)



INÉDITO

Na época do lançamento, o diretor afirmou ao Estado de Minas: “Sou apaixonado por cinema, mas não acho possível, hoje em dia, transformar algumas histórias que chegam para mim em filme. Um longa é um fio e uma série é uma teia”.





"Dona Vitória", o filme que ele estava rodando em Pernambuco, quando morreu, é protagonizado por Fernanda Montenegro. A produção conta a história de Vitória, uma aposentada alagoana que desmontou uma quadrilha carioca de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela de seu apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro.





Com roteiro de Paula Fiuza, esposa de Breno Silveira, o filme estava programado para ser lançado como um produto original Globoplay, com produção da Conspiração Filmes, produtora da qual Breno era sócio.





A morte de Breno Silveira repercutiu nas redes sociais entre artistas, amigos e colegas de profissão. A atriz Dira Paes escreveu: "Estou muito triste com a sua partida. Vá em paz, Breno Silveira!!! Falamos na semana passada. Agradeço pelos nossos filmes, pela parceria, e pela alegria que tivemos a chance de compartilhar. Meus sentimentos profundos aos familiares. Muito, muito obrigada!".





Luciano Camargo, da dupla com Zezé, chamou o cineasta de "gênio" ao prestar homenagem no Instagram. "Esse gênio hoje partiu, com imensurável tristeza, mas deixando o legado de quem fez da arte a sua forma de viver. E se foi num set de filmagem, cenário onde seu olhar transcendeu o seu espaço e tempo, marcando a sua passagem pela Terra", escreveu o músico.





A cantora e atriz Zezé Motta também utilizou as redes sociais para homenagear o cineasta. "Essa vida... Sempre confirmando que é mesmo um sopro. É muito triste receber a notícia da partida do Breno Silveira, um incrível diretor e cineasta com quem tive o privilégio de trabalhar. Aos 58 anos, ele nos deixa, e deixa também trabalhos brilhantes no cinema brasileiro", escreveu.





O humorista Hélio de La Peña, com quem Silveira trabalhou quando produziu o filme "Casseta & planeta: A taça do mundo é nossa" (2003), publicou: "Triste com a partida de Breno Silveira. Um cara bacana, talentoso, criativo e parceiro. Muito novo pra nos deixar, cheio de planos na cabeça. Beijos na família e nos amigos."





O baterista João Barone, da banda Os Paralamas do Sucesso, relembrou que o cineasta dirigiu videoclipes da banda. "Terrivelmente abalado com a perda do amigo diretor Breno Silveira, que tanto contribuiu nos vídeos e na carreira dos Paralamas. Meus sentimentos e solidariedade aos seus familiares e tantos companheiros de vida", ele escreveu.





O cantor e compositor Daniel Gonzaga, filho de Gonzaguinha e neto de Luiz Gonzaga, escreveu: "O Breno era um amor. Agradeço a ele. Muito. Pelo seu carinho. Pelo seu... amor. Fico devendo a cavalgada do Vale das Videiras".





O cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho também lamentou a morte do colega. "Breno, uma pessoa boa, levou milhões aos cinemas. Grande abraço aos amigos, à sua família, aos que fazem a Conspiração", publicou.



"Gonzaga: De pai para filho", que conta a trajetória do Rei do Baião e Gonzaguinha, foi outro sucesso dirigido por Breno Silveira (foto: Conspiracao Filmes/divulgacao)



REFERÊNCIA No perfil da produtora no Instagram, foi publicada uma nota de pesar pela morte de Breno Silveira. "Nos seus projetos, Breno Silveira sempre imprimiu sua busca incansável pela excelência e soube como poucos usar a força do seu olhar para retratar o Brasil. Com toda a sua emoção característica, ele levou suas histórias cheias de humanidade e brasilidade para grandes públicos de todo o país e do mundo."





"Esta é uma perda insuperável. Perdemos um amigo e uma referência, um dos nossos maiores cineastas e um símbolo da cultura e da arte brasileira", completa o texto. Os filmes de Silveira foram exibidos em festivais em Toronto, Havana e Monte Carlo, e ele também se destacou por seu trabalho na televisão. Ele deixa esposa e duas filhas, de acordo com a Conspiração Filmes.





FILMOGRAFIA

Como diretor:

» "Dom" (2021)

» "1 contra todos" (2016-2020)

» "Entre irmãs" (2017)

» "Days of truce" (2016)

» "Gonzaga: De pai para filho" (2012)

» "À beira do caminho" (2012)

» "Era uma vez..." (2008)

» "Dois filhos de Francisco" (2005)





Como diretor de fotografia:

» "O homem do ano" (2003), de José Henrique Fonseca

» "Bufo & Spallanzani" (2001), de Flávio Ramos Tambellini

» "Eu tu eles" (2000),

de Andrucha Waddington

» "Gêmeas" (1999), de Andrucha Waddington

» "La serva padrona" (1999), de Carla Camurati

» "Traição" (1998), de José Henrique Fonseca, Arthur Fontes e Cláudio Torres

» "Carlota Joaquina: Princesa do Brazil" (1995), de Carla Camurati





REPERCUSSÃO





Em 2000, ele foi diretor de fotografia do filme "Eu tu eles" (2000), de Andrucha Waddington. O longa chegou a ser selecionado para participar da mostra "Um certo olhar", do Festival de Cannes. O cineasta também dirigiu videoclipes de bandas e artistas como Titãs ("É preciso saber viver", de 1998), O Rappa ("Minha alma", de 2000), Marisa Monte ("Amor I love you", de 2000) e Gilberto Gil ("Tempo rei", de 2002).Em 2021, Breno estreou "Dom", série de ficção da Amazon Prime Video que conta a história de Pedro Dom (Gabriel Leone), um jovem da classe média carioca que é seduzido pelo mundo do crime e se torna líder de uma gangue no início dos anos 2000.