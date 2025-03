Duo Coisa Nossa se apresenta nesta quinta (13/3) em Belo Horizonte

Formada por João Mantuano e Raya, a dupla Coisa Nossa batizou seu álbum de estreia com o próprio nome – lançamento do selo Toca Discos, ligado ao Toca do Bandido, estúdio de Tom Capone (1966-2004). Nesta quinta-feira (13/3), o duo se apresenta em BH, depois de shows em Maceió, Olinda, João Pessoa, Aracaju e Salvador.

Talentos da chamada “Nova MPB”, João e Raya vão cantar na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia), com ingressos a R$ 25 (antecipado) e R$ 35 (portaria). A casa abre às 20h. Haroldo Bontempo é o convidado da noite.