Escola Estadual Afonso Pena recebe mostra de arquitetura e design em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A Escola Estadual Afonso Pena receberá, entre junho e julho, a 10ª edição da 'Modernos eternos BH'. O prédio da Avenida João Pinheiro, na Região Centro-sul, é um dos mais antigos de Belo Horizonte. A notícia fica melhor com a confirmação de que, logo após 'Modernos', as obras de restauro do prédio serão iniciadas no segundo semestre.

De 24 de junho a 20 de julho, o espaço vai receber 45 ambientes assinados por nomes de destaque da arquitetura e design, que apostam no mix de peças vintage, antigas e contemporâneas para apresentar as tendências do setor. A programação contará com palestras, exposições, oficinas e apresentações artísticas a partir de temas ligados a história, decoração, moda, design e gastronomia.

• AFONSO PENA

A ação Street, por exemplo, vai homenagear Afonso Pena (1847-1909). Dezesseis artistas foram convidados a retratar a trajetória do mineiro de Santa Bárbara que governou o estado e foi presidente do Brasil. Dez personalidades contemporâneas de Afonso Pena, como João Pinheiro e Bias Fortes, também serão homenageadas. Aquarelas de casas que em 1897 ocupavam a Avenida Liberdade, atual Avenida João Pinheiro, prometem ser um dos destaques da programação.

As obras da ação Street ficarão expostas na Biblioteca Pública de Minas Gerais, Casa Fiat de Cultura, Museu Mineiro, MMGerdau e câmpus Uemg/Praça da Liberdade, além do Arquivo Público,

Mercado Novo, sede do CDL-BH e Meeting Shopping.

• CASA UNA

O imóvel que abriga a Escola Estadual Afonso Pena, datado de 1897, é uma das edificações mais antigas da capital mineira. A arquitetura do prédio segue o estilo eclético com influência neoclássica. A escola recebeu estudantes ilustres como Fernando Sabino, Guimarães Rosa, os irmãos Aluísio e Gilberto Clemente Faria, Abgar Renault, Luis Adelmo Lodi, Oto Barcelos Corrêa e Abílio Machado. Além da Escola Afonso Pena, a “Modernos eternos BH” vai ocupar o casarão tombado da Casa UNA Anima Lab, construído em 1913 para ser a residência de Afonso Pena Jr., na Rua dos Aimorés, 1.451.



• JÚLIA BRANT E O CARNAVAL

A folia passou, mas os amores vividos na festa de Momo são eternos. Que o diga a cantora Júlia Brant, que acaba de mandar para as plataformas o single “Maldito esse tal carnaval”, lançamento do selo Aurita Records/YB Music. Parceria do mineiro César Lacerda com Rodrigo Campello, a canção foi “amor à primeira escuta”, diz Júlia, sobrinha de Fernando Brant, sócio-fundador do Clube da Esquina. Marchinhas carnavalescas são a primeira memória musical da moça, fã de Nara Leão, Wanda Sá, Rosa Passos e Leila Pinheiro. Júlia chega muito bem acompanhada à cena, pois canções de César Lacerda já foram gravadas por Gal Costa e Maria Bethânia, enquanto Rodrigo Campello produziu álbuns de Roberta Sá, Pedro Luís, Fernanda Abreu e Lenine.

O single foi gravado por Júlia nos estúdios YB Music, acompanhada por Uiu Lopes (violão), César Lacerda (rhodes), Gabriel Milliet (flautas), Igor Caracas (percussões) e Pedro Vinci (assobio e tamborim). A direção artística do trabalho é de Lacerda, que divide com Vinci a produção musical.

• VINIJOE LANÇA 'FAIXA AMARELA'

Jovem talento do Aglomerado da Serra, o cantor e compositor Vinijoe lança, na próxima terça-feira (18/3), o single “Faixa amarela”, que lhe deu o Prêmio Luiz Melodia de Canções Afro-brasileiras, concedido pela Fundação Palmares em 2024. A letra homenageia Martinho da Vila, Jorge Aragão, Cacique de Ramos, Arlindo Cruz, Alcione, Cartola e Djonga, entre outros arquitetos da música preta brasileira. Em seu trabalho, Vinijoe aposta no diálogo do rap com o samba. Recentemente, ele mandou o single “Pra somar” para as plataformas. O clipe de “Faixa amarela” também chega ao YouTube na terça-feira.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.