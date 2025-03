Roqueiro criador da Blitz conta suas histórias com Reinaldo, o eterno Rei

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Desde a estreia, no início dos anos 1980, a Blitz coleciona sucessos e muitas histórias em sua trajetória de quatro décadas e meia. Uma delas, ocorrida na capital mineira, o músico Evandro Mesquita guarda com emoção. “Me lembro das peladas maravilhosas que joguei com o Rei e com o saudoso Edivaldo”, diz o cantor, que sobe ao palco do BeFly Hall, no próximo sábado (22/3).

O cantor se lembra com orgulho da participação no clipe “É uma partida de futebol”, do Skank. As gravações foram feitas no Mineirão, em 1997, durante o clássico Atlético e Cruzeiro, que terminou empatado em 1 a 1. Além de Evandro Mesquita, foram a campo Nando Reis, Gabriel O Pensador, Tony Garrido, Jorge Ben Jor, Ivo Meirelles, o ex-lateral Nelinho e os ex-atacantes Reinaldo, Joãozinho e Éder Aleixo.

• REVENDO AMIGOS

Evandro Mesquita afirma que a capital mineira faz parte da história da Blitz. “Minas Gerais recebe a gente com muito carinho até hoje. Temos fãs que vão aos shows, mantendo viva a nossa amizade”, conta o músico, que não esconde a expectativa em torno da próxima apresentação da banda na cidade. “Estamos muito animados para fazer o show e rever os amigos”, diz.

• “AMIZADE”

O diretor Cao Guimarães segue emocionado e emocionando o público nas pré-estreias comentadas de “Amizade”, seu novo longa, que ganhou sessão especial no Centro Cultural Unimed-BH Minas, em BH. “Foi linda a apresentação”, diz ele do Rio de Janeiro, depois de passar por Belo Horizonte e São Paulo. “Sempre é muito emocionante, com amigos e debates incríveis sobre amizade, um tema universal. Fiquei feliz com a recepção do público”, conta. Em Belo Horizonte, a sessão foi acompanhada por Canarinho, que, ao lado de Nelsinho, forma O Grivo, duo que compõe trilhas para os filmes de Cao.

O diretor Cao Guimarães na pré-estreia do filme 'Amizade', no Centro Cultural Unimed-BH Minas Sâmara Oliveira/Divulgação

• CARNAVAL SUSTENTÁVEL

De certa forma, a folia continua em Belo Horizonte. Durante a semana, 200 mudas serão plantadas no espaço apontado como “minifloresta” no entorno do Ribeirão Arrudas. O plantio das primeiras 200 ocorreu sábado (15/3). A ação na Praça Perrella, em Santa Tereza, bairro da Região Leste, integra o conjunto de medidas sustentáveis do carnaval de BH em 2025, reforçando o compromisso da festa e da cidade com a sustentabilidade.



• AGENDA

O documentário “Diamantina musical”, de Leandro Miranda, estreia quarta-feira (19/3), no Cine Santa Tereza, com sessão comentada às 19h. Os ingressos gratuitos podem ser retirados na plataforma Sympla ou na bilheteria da sala.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.