Toda Deseo reestreia 'Trilogia de traumas' em temporada diferente na Gruta

“Trilogia de traumas”, espetáculo da companhia Toda Deseo que estreou em 2022, volta ao cartaz hoje (17/3) com mudanças, além de proposta diferente de temporada. A peça será apresentada diariamente até a próxima segunda-feira (24/3), às 20h, na Gruta, no Horto, com a ideia de ampliar o leque de possibilidades para o público.

“Tempos atrás, era comum espetáculos ficarem em cartaz por período maior e todos os dias da semana. Depois é que se convencionou ter sessões só de quinta a domingo. Esta temporada tem como ponto de partida o desejo genuíno de quem faz teatro de se apresentar com frequência maior. É uma forma de possibilitar que as pessoas possam assistir à peça no início da semana. É bom para quem, por exemplo, tem compromisso no fim de semana”, diz o ator David Maurity, que assina a dramaturgia do espetáculo.

São três solos em cena. O primeiro é “Conselheira”, com a atriz Ju Abreu, que reflete sobre a maternidade. Em seguida vem “Cachorra”, com a atriz convidada Idylla Silmarovi, retratando o não pertencimento e a exploração dos corpos. Substitui “Tóxica”, com Ronny Stevens, que compunha a primeira versão do espetáculo.

Por fim, “Spur”, estrelado por David Maurity, discorre sobre um dia na vida de uma pessoa em isolamento social.

A mudança se deve ao fato de Stevens ter deixado a trupe, explica o dramaturgo. “Como são solos com temáticas independentes relacionadas a pesquisas e vivências de cada ator, tínhamos a possibilidade de mudar. A Idylla, há muitos anos, é colaboradora da Toda Deseo”, comenta. Além de encenar “Cachorra”, ela é coautora de “Conselheira”.

“O primeiro texto da 'Trilogia de traumas' foi justamente 'Conselheira'. A Juliana pediu que escrevêssemos algo sobre maternidade, porque estava com filho pequeno e desejosa de voltar a atuar”, explica David Maurity.

Com o nascimento do filho, em 2017, Ju Abreu assumiu outras funções na companhia, até que, em 2019, manifestou a vontade de voltar à cena. O texto traz as inquietações da mulher que precisa conciliar trabalho e maternidade.

Já “Cachorra” resulta da reunião de textos escritos em colaboração com Idylla, adaptados para a trilogia. “Minha função como dramaturgo era organizar as experiências pessoais de cada ator dentro de um roteiro possível”, pontua Maurity. Ele observa que o espetáculo foi criado sob o impacto da pandemia, mas ganha novos contornos no atual contexto social.

“As possibilidades de ler o mundo por meio do teatro se adequam a cada época. A peça é a mesma, o texto é o mesmo, mas em 2025 a 'Trilogia de traumas' oferece outra perspectiva. Meu solo 'Spur', sobre a pandemia e o isolamento social, permite outras leituras. Passado aquele período, podemos nos questionar sobre o isolamento que existe hoje. Pode ser o das pessoas que não se adequam às proposições sociais ou de quem está mergulhado na depressão”, conclui Maurity.

“TRILOGIA DE TRAUMAS”

Espetáculo do grupo Toda Deseo. Desta segunda-feira (17/3) até 24/3, com sessões diárias às 20h, na Gruta (Rua Pitangui, 3.613, Horto). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), à venda na portaria e na plataforma Sympla. Entrada franca para pessoas trans, travestis e participantes de oficinas da Toda Deseo nos centros culturais Venda Nova, Bairro das Indústrias e Alto Vera Cruz.