SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três homens foram presos suspeitos por tentativa de assalto que deixou uma turista morta e um estrangeiro baleado em Caucaia (CE).





Mary Oliveira, de 46 anos, e o namorado Phil Gray, de 38 anos, foram baleados dentro de uma pousada. Os dois viajavam pela cidade turística e estavam no bairro Cumbuco quando a tentativa de assalto ocorreu, na segunda-feira (29).

Um homem armado entrou no hotel e tentou realizar o roubo enquanto eles estavam na recepção. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os suspeitos tinham informações sobre um casal com uma grande quantidade em dinheiro.





Um vídeo das câmeras de segurança mostra quando um suspeito com um capacete aborda as vítimas. Os dois entram em luta corporal com o criminoso, que dispara contra eles e foge em seguida sem levar nada.





Mary, que era de Macapá, morreu no local. O namorado, da Inglaterra, foi atingido nas costas e está no hospital. ''Não paro de chorar desde que soube pela minha mãe e enteado que Mary morreu. Isso é um terrível choque, não apenas para mim, mas para todos que conheceram ela'', escreveu Phil nas redes sociais.





Os três homens foram presos suspeitos de latrocínio. Um deles, de 38 anos, já responde por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. O outro, de 27 anos, tem antecedentes por tráfico de drogas, e o terceiro suspeito tem 22 anos.





Amigos abriram uma vaquinha para ajudar Phil. O inglês ainda não teve alta e não está sentindo suas pernas no momento. Segundo eles, a arrecadação é pra auxiliar a família do estrangeiro a vir pro Brasil e realocá-lo para um hospital particular.