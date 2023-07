430

Repórter Luiz Ribeiro, do Estado de Minas, recebeu o Prêmio Banco do Nordeste 2023, categoria Estadual, entregue pelo superintendente de Microfinança Urbana do BNB, Elton Chagas Ulisses Vasconcelos/divulgação O Estado de Minas foi um dos vencedores do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo 2023. A série de reportagens "O custo dos combustíveis para quem produz e a criatividade para garantir o transporte e a melhoria de vida no sertão", de autoria do repórter Luiz Ribeiro, foi um dos trabalhos premiados no concurso, conquistando a categoria estadual. foi um dos vencedores do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo 2023. A série de reportagens "O custo dos combustíveis para quem produz e a criatividade para garantir o transporte e a melhoria de vida no sertão", de autoria do repórter Luiz Ribeiro, foi um dos trabalhos premiados no concurso, conquistando a categoria estadual.





O Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional contempla trabalhos jornalísticos nas diversas plataformas de mídia, nos formatos de texto, áudio, audiovisual e projeto multimídia.

Concorreram 233 trabalhos das diferentes mídias que abordaram ações indutoras do desenvolvimento regional realizadas na área de atuação da instituição promotora (Região Nordeste, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo). A iniciativa teve como objetivo "potencializar a visibilidade de ações capazes de promover o desenvolvimento regional, com sustentabilidade".





A série de reportagens "O custo dos combustíveis para quem produz e a criatividade para garantir o transporte e a melhoria de vida no sertão" foi publicada pelo EM entre os dias 17 de abril e 1º de agosto de 2022. O trabalho do Estado de Minas mostrou como o valor dos combustíveis onera o custo dos pequenos produtores rurais do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha, que precisam se deslocar até a área urbana para vender a produção.





Nas duas regiões, a despesa com os derivados de petróleo representa um peso a mais para quem já sofre com as agruras da seca, que também onera a produção. Foram retratadas as dificuldades enfrentadas por pequenos agricultores de Montes Claros e dos pequenos municípios de Ibiracatu e Bonito de Minas (Norte de Minas) e de Coronel Murta (Vale do Jequitinhonha).

Por outro lado, a série de reportagens também documentou uma inovação dos comerciantes de Bonito de Minas, uma das cidades mais pobres do Brasil, que contribui para aumentar o faturamento e ajuda na melhoria da qualidade de vida dos moradores. Eles encontraram uma forma inusitada de aumentar as vendas: compraram ônibus para buscar na zona rural os principais clientes: trabalhadores rurais, aposentados e pensionistas que não têm condições de bancar passagens caras até a cidade.





Os veículos cruzam dezenas de quilômetros de estradas de terra empoeiradas e vão a povoados distantes atrás dos "passageiros", que viajam de graça. Na sede do município, além das compras de mantimentos da semana ou do mês, eles aproveitam para receber benefícios no banco, pagar contas, ir ao médico e resolver outros assuntos.

O repórter Luiz Ribeiro foi até Bonito de Minas e documentou uma das viagens patrocinadas pelo comércio local, vivendo a realidade de perto. Os ônibus vão às comunidades rurais para buscar os clientes no meio da madrugada. Na volta para os lugares de origem, os passageiros viajam de ônibus novamente, seguidos por caminhões, que transportam suas compras, incluindo não somente mantimentos, mas também outras mercadorias como botijão de gás e material de construção.

"A série de reportagens sobre o custo do combustível para quem produz e sobre a inovação dos comerciantes de Bonito de Minas foi algo desafiante, que exerciu muito esforço e superação. Mas foi também uma oportunidade de por o pé na estrada, testemunhar e mostrar a realidade e contar boas histórias, que sao a alma do bom jornalismo", avalia Luiz Ribeiro.





Morador de Montes Claros, no Norte de Minas, o profissional do EM está na posição 17 no ranking dos Jornalistas Brasileiros Mais Premiados da História, de acordo com a última edição da pesquisa do newsletter Jornalistas & Cia. Com a conquista no Prêmio BNB 2023, Luiz Ribeiro alcançou 64 premiações regionais e nacionais em que figura entre os ganhadores por trabalhos individuais e em equipe, junto com outros profissionais do EM.





Em 2023, o Estado de Minas também foi destaque no Prêmio CDL BH de Jornalismo, realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, com três trabalhos vencedores, dos repórteres Mateus Parreiras e Luiz Ribeiro (categoria Jornalismo Impresso) e o repórter fotográfico Leandro Couri (categoria Fotografia).