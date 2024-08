Material apreendido pela polícia Militar em operação desta quinta-feira (1º/8), no no bairro Dom Cabral de Belo Horizonte

Com informações de Luiz Otavio Barbosa, da TV Alterosa*

Um homem, de 31 anos, foi preso em operação da Polícia Militar que apreendeu mais de 150 quilos de cocaína, armas e munições, na madrugada desta quinta-feira (1º/8), ao capotar o carro durante uma tentativa de fuga.







O material foi encontrado em uma residência de alto padrão no Bairro Dom Cabral, Região Noroeste de Belo Horizonte.





A ação foi conduzida por militares do Batalhão ROTAM (Rondas Táticas Metropolitanas) após receberem informações sobre um esquema de compra e venda de drogas que envolvia dois veículos.





Os policiais se dirigiram até local e montaram uma operação para flagrar a transação. Durante a abordagem, o comprador das drogas conseguiu fugir, enquanto o suposto vendedor tentou escapar usando a marcha ré do carro que dirigia, mas acabou capotando o veículo pouco depois. O suspeito ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido pelos militares.

O homem ainda tentou subornar os policiais, prometendo revelar a localização do restante dos entorpecentes. Os policiais fingiram aceitar a proposta e foram com o suspeito até a casa no Bairro Alto dos Pinheiros.





No local, além de um carro de luxo, foram encontradas as drogas, R$ 2.500 em dinheiro vivo, armas de calibres 9 milímetros, 765, 380 e um fuzil com carregadores, além de três balanças de precisão.





A cocaína apreendida foi avaliada em cerca de R$ 2 milhões. Segundo a polícia, o suspeito não tinha passagens anteriores pela polícia.