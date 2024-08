Mulher finge atropelamento em avenida no Sul de Minas

Um vídeo curioso de uma mulher simulando um atropelamento em uma avenida de Alfenas, no Sul de Minas, viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (31/7). As imagens foram capturadas pela câmera de um circuito de segurança na via.

A cena começa com a mulher, vestida com um moletom rosa claro, parada ao lado de uma van estacionada na Avenida Jovino Fernandes Sales, no bairro Aparecida. Ela parece aguardar algo, aparentemente calculando o momento exato para agir.





Quando um carro se aproxima, ela caminha ligeiramente em direção à pista. Com uma precisão teatral, a mulher se posiciona de costas para o veículo que se aproxima e se joga de costas contra o capô do carro.





Na sequência, a mulher desliza para o chão e se vira de lado, simulando ter caído após o “atropelamento”. Nas imagens, é possível ver que o motorista, ao perceber a presença da mulher, reduz a velocidade e para o veículo antes mesmo de ela encostar no capô.

A reportagem do Estado de Minas procurou a Polícia Militar para verificar se foi feito Boletim de Ocorrência do caso, mas nenhum registro foi encontrado pelos militares. Além disso, não há detalhes sobre quando o falso acidente ocorreu.





Essa prática não é inédita. Na Rússia, é bastante comum que os motoristas instalem câmeras em seus veículos devido a uma verdadeira febre de pessoas tentando simular atropelamentos para fraudar seguros.