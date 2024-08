O Colégio Santo Agostinho terá uma nova unidade em Minas Gerais. A Rede Lius Agostinianos, responsável pela escola, chega a Divinópolis, na Região Centro-Oeste, por meio da aquisição do Instituto Educacional Criançarte, que passará a se chamar Colégio Santo Agostinho – Divinópolis. A inauguração está prevista para 2025.

Segundo o diretor-geral da Rede Lius, Márcio Horta, a cidade foi escolhida por ser acolhedora e uma referência no Centro-Oeste mineiro. Após alguns estudos de mercado e com a oportunidade de aquisição do Criançarte, a rede decidiu levar suas atividades para Divinópolis. A unidade estará na Rua Dom Pedro II, 127, no bairro Vila Cruzeiro.

Dentro da estratégia de expansão, a rede também anunciou uma nova unidade no Alphaville Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, com capacidade para mais de 1 mil estudantes. A inauguração está marcada para 2027.

Primeira unidade no interior de Minas

Com 8.500 estudantes distribuídos nas unidades Belo Horizonte, Gutierrez, Contagem e Nova Lima, o primeiro Santo Agostinho no interior de Minas é um marco das comemorações dos 90 anos da escola. “Estamos muito felizes em trazer para a nossa rede uma escola com uma história de 23 anos, que está em sintonia com nossos valores e com nosso jeito de fazer educação. Os fundadores possuem, em comum com os agostinianos, a paixão pela educação e a vontade de transformar vidas”, pontua o diretor pedagógico da Rede Lius, Paulo Negreiros.

Segundo Rosângela Santos, fundadora da Criançarte, a parceria é uma oportunidade de dar continuidade aos valores e ao legado da escola. “A ideia é que a instituição educacional perdure, cresça e contribua com ainda mais histórias e mais famílias”, destaca.

Transição

A partir do mês de agosto, uma equipe do colégio estará presente na escola para atuar no processo de transição para as atividades pedagógicas, que terão início no próximo ano.

Em relação aos docentes, o objetivo é que a equipe da Criançarte continue na instituição, caso seja o desejo de cada um dos profissionais. “A excelência pedagógica, o acolhimento, a formação ética e humano-cristã são marcas do Colégio Santo Agostinho e premissas de atuação. O projeto pedagógico é único para todas as unidades, adequado às especificidades locais", explica Paulo.

Em Divinópolis serão mantidas as turmas já existentes e abertas novas, de 6º e 7º ano, no turno da manhã. Para os próximos anos, serão abertas, gradativamente, novas turmas, até alcançar a formação completa dos estudantes, até a 3ª série do ensino médio - assim como ocorre nas demais unidades. O processo de novos alunos para o ano de 2025 será em breve, e os atuais estudantes do Criançarte serão automaticamente transferidos para o Colégio Santo Agostinho.