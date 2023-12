Colégio Santo Agostinho Nova Lima, com um terreno de 15.000 m², está há 15 anos no município

Localizado em um terreno de 15 mil m², no Vale dos Cristais, o Colégio Santo Agostinho - Nova Lima, que faz parte da Rede Lius Agostinianos, está no município há 15 anos. A escola, que começou inicialmente com 282 alunos, hoje conta com mais de 2.300 estudantes, do Infantil (Maternal II, 2 anos) ao Ensino Médio (17 anos). O número de colaboradores também cresceu consideravelmente, passando de 73 para 356.

A unidade começou a ser construída em 2006 e foi inaugurada em 2007. Naquela época, o Colégio Santo Agostinho já contava com unidades em Belo Horizonte e em Contagem, mas existia a demanda das famílias por mais vagas que contemplassem também outras áreas da região metropolitana. “Muitos pais que residiam na capital mineira, nos bairros Belvedere e Buritis, por exemplo, levavam seus filhos para a unidade que fica no bairro Santo Agostinho. Nesse sentido, os freis agostinianos, com uma visão estratégica, já vislumbravam o crescente desenvolvimento da região de Nova Lima e, consequentemente, o investimento de grandes empresas, o que impulsionaria o crescimento populacional e a demanda por uma educação de excelência”, conta Márcio Horta, diretor geral da Rede Lius Agostinianos.

A Prefeitura de Nova Lima também apoiou e incentivou a instalação do tradicional Colégio no município, tendo em vista a demanda das famílias, alinhada ao perfil da instituição. “O projeto, do arquiteto Sebastião Lopes, foi inovador para a época e já contava com o sistema de ventilação cruzada, com a iluminação natural, com o aquecimento solar e com a captação de água de chuva para utilização em sanitários, limpeza e irrigação. A funcionalidade do prédio, o bem-estar da comunidade escolar e o cuidado com o meio ambiente foram priorizados, em sintonia com os valores agostinianos”, detalha Márcio Horta.

Tradição e pioneirismo

O Colégio honra e defende o legado de excelência do modelo educacional agostiniano, com um olhar humanizado e diferenciado para cada educando. “O jeito de educar agostiniano é de proximidade, afeto, cuidado com cada indivíduo e pessoalidade na condução do dia a dia escolar. Trabalhamos com o conceito de formação integral, que é uma concepção de educação que coloca o estudante no centro do processo educativo e busca o seu desenvolvimento em todas as suas dimensões”, pontua o diretor.

Assim como todas as unidades que integram a Rede Lius Agostinianos, o Colégio Santo Agostinho - Nova Lima, que se tornou referência em educação na região, oferece programas muito importantes de incentivo ao esporte, à cultura, à arte e promove a excelência acadêmica, que vai além da sala de aula.

A partir de 2024, os estudantes do 2º período ao 7º ano contam com uma Educação em Tempo Integral. “Trabalhamos para que as experiências vividas pelos nossos alunos, ao longo do dia, possam ser as mais significativas, levando-se em consideração as especificidades das idades e a individualização dos sujeitos. Somos uma escola que entende que a personalização do processo educativo é o que traz o sucesso para o desenvolvimento do potencial humano”, enfatiza Márcio Horta.

O currículo da Educação em Tempo Integral do Colégio Santo Agostinho - Nova Lima considera a formação integral dos sujeitos, ou seja, o trabalho vai além do desenvolvimento das habilidades concebidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), dando voz e vez para o desenvolvimento também das habilidades socioemocionais. Além disso, o trabalho dentro do Tempo Integral possibilita também o olhar para as múltiplas inteligências, entendendo que todos são sujeitos únicos e com possibilidades diversas de aprendizagens. Sendo assim, o aluno se reconhece em suas múltiplas capacidades e oportunidades de crescimento.

A proposta da Educação em Tempo Integral está baseada em quatro eixos:

contemporânea: que, alinhada às demandas do século XXI, tem como foco a formação de sujeitos críticos, autônomos e responsáveis consigo mesmos e com o mundo;

que, alinhada às demandas do século XXI, tem como foco a formação de sujeitos críticos, autônomos e responsáveis consigo mesmos e com o mundo; inclusiva: que reconhece a singularidade dos sujeitos, suas múltiplas identidades e se sustenta na construção da pertinência do projeto educativo para todos os estudantes;

que reconhece a singularidade dos sujeitos, suas múltiplas identidades e se sustenta na construção da pertinência do projeto educativo para todos os estudantes; sustentável: por ser comprometida com processos educativos contextualizados e com a interação permanente entre o que se aprende e o que se pratica e;

por ser comprometida com processos educativos contextualizados e com a interação permanente entre o que se aprende e o que se pratica e; promotora da equidade: por reconhecer o direito de todos de aprender e acessar oportunidades educativas diferenciadas e diversificadas, a partir da interação com múltiplas linguagens, recursos, espaços, saberes e agentes, condição fundamental para alinhar as desigualdades educacionais.

Além dos componentes curriculares comuns, como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, os estudantes também têm aulas de Música, Inglês, Educação Física, Esporte, Expressões Artísticas, Educação Nutricional, Gastronomia, Educação Socioemocional, Projeto de Vida, Espanhol, Educação Financeira, Empreendedorismo, Educação Tecnológica, Convivência Ética, entre outros.

Educação Bilíngue

Até o 7° ano, além dos componentes curriculares comuns, os estudantes da Educação em Tempo Integral também contam com disciplinas para desenvolvimento das habilidades socioemocionais Divulgação / Colégio Santo Agostinho

Os estudantes da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental possuem uma Educação Bilíngue, que é um caminho importante para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, que promove o fortalecimento de habilidades linguísticas e socioemocionais, como pensamento crítico, solução de problemas, trabalho em grupo, colaboração, cooperação e criatividade. O trabalho com múltiplas culturas favorece a constituição de um rico repertório, que amplia os horizontes dos alunos. Para além do ensino da língua, conceitos das Ciências são ministrados em inglês, favorecendo um fecundo trabalho interdisciplinar.

Além disso, a Unidade Nova Lima foi a primeira na região a oferecer o Canadian High School, programa de educação internacional de dois anos para os alunos do Ensino Médio. Ao final da 3ª série do Ensino Médio, o estudante que opta por essa modalidade de ensino recebe os certificados de conclusão de estudos brasileiro e canadense. Isso significa que ele poderá, como um nativo, pleitear uma vaga em universidades no Canadá.



O Colégio Santo Agostinho Nova Lima foi o primeiro na região a oferecer o Canadian High School, programa de educação internacional para os alunos do Ensino Médio Divulgação / Colégio Santo Agostinho

O Colégio também foi a única instituição mineira e uma das 75, em todo o mundo, convidada para participar, em maio deste ano, do primeiro grupo de profissionais credenciados no The CAP - Counsellor Accreditation Programme. O curso credencia conselheiros internacionais de Ensino Médio para que sejam capazes de orientar estudantes sobre carreira e seleção universitária, em todo o mundo. É oferecido pelas instituições Times Higher Education (THE) e Common Purpose. O Colégio foi representado pela supervisora de Relações Internacionais, Clarissa Azeredo, que alinhou informações sobre os processos de candidatura em universidades, bolsas de estudo, programas oferecidos, visto, moradia, entre outras.

Vivência esportiva



Equipe de Basquete Sub 17 conquista o 1º lugar no Campeonato Metropolitano Escolar FEEMG Divulgação / Colégio Santo Agostinho

Além de serem destaques em competições estudantis que evidenciam a excelência acadêmica da instituição, como Olimpíadas do Conhecimento, Feiras e Concursos, as equipes esportivas do Colégio Santo Agostinho – Nova Lima têm se destacado como representantes do Colégio em diversas competições, abrangendo várias modalidades esportivas, tais como Futsal Masculino, Basquete Feminino e Masculino, Handebol Masculino e Feminino e Vôlei Feminino. Com atletas na faixa etária de 12 a 17 anos, os times têm mostrado um desempenho notável nas competições. Recentemente, durante os Jogos Escolares de Minas Gerais, todas as nove equipes participantes do Colégio alcançaram o título de forma invicta.

Cultura da paz

Todas as unidades do Colégio Santo Agostinho contam, ainda, com o programa Aldeia que Educa, que busca, por meio do diálogo, uma forma de organizar a comunidade escolar para que todos possam assumir juntos a corresponsabilidade na construção de um ambiente seguro, pacífico, acolhedor e interessante para todos. Dentre as iniciativas do programa, há rodas de conversa com a comunidade educativa, a fim de estreitar laços e construir a melhoria contínua; produção de conteúdos e palestra com temas e questões sensíveis, que emergem de fenômenos sociais contemporâneos, e o ‘Artesão da Paz’, que são pais, mães e responsáveis convidados pela escola para atuar como facilitadores do diálogo entre a escola e as famílias em assuntos coletivos e que visem ao bem comum.

Outro destaque é o Programa de Convivência Ética, que visa a melhoria do clima escolar, da qualidade das relações e, consequentemente, a redução dos problemas de convivência e promoção da Cultura da Paz. Idealizado com o apoio do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral (Gepem) e de pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o Programa engloba várias iniciativas, dentro e fora da sala de aula, em busca de uma convivência harmoniosa, de cuidado e de respeito ao outro. “Buscamos exercitar nos estudantes, diariamente, atitudes empáticas. Professores e pais recebem orientações para conduzir os filhos de modo a estabelecerem relações mais humanas e, assim, contribuírem para um ambiente escolar saudável e ético”, ressalta Márcio Horta.

Nova Unidade

Os freis agostinianos seguem acreditando no potencial de Nova Lima, com planos de crescimento para a região. Em agosto deste ano, foi anunciada a nova unidade do Colégio Santo Agostinho, que será construída na Lagoa dos Ingleses, dentro do Projeto CSul, em uma área de 22 mil m².

Essa será a quinta unidade da instituição em Minas Gerais e terá capacidade para mais de mil estudantes. Com previsão de inauguração até 2027, a unidade seguirá uma proposta sustentável, valorizando as grandes áreas de preservação ambiental da região. Localizada na Avenida Wimbledon, bem ao centro do Projeto CSul Lagoa dos Ingleses, a nova unidade fará parte do desenvolvimento ordenado e sustentável do Vetor Sul da região metropolitana, ratificando o crescimento da região e a demanda e oferta de serviços de altíssima qualidade para a população local e da região como um todo.