Um homem foi condenado a 56 anos de prisão pelo estupro das quatro irmãs menores de idade no distrito de Ipoema, no município de Itabira, Região Central de Minas Gerais, informou o Ministério Público mineiro (MPMG) em comunicado nesta quarta-feira (31/7). A data da sentença não foi divulgada.

Os crimes sexuais foram praticados entre 2011 e 2014. Conforme a denúncia oferecida pelo MPMG à Justiça, o homem cometeu, além da “conjunção carnal”, atos libidinosos — que incluem toque, apalpação ou beijos em várias partes do corpo. A pena para esses crimes com menor de 14 anos varia de oito a 15 anos de prisão.

À época, a vítima mais nova tinha apenas quatro anos quando sofreu o primeiro abuso sexual na casa onde as vítimas e o irmão moravam.

“O acusado utilizava o mesmo modus operandi com as irmãs, embora não tenha praticado os abusos com as quatro ao mesmo tempo. Pelo contrário, revezava entre as vítimas, possivelmente para que uma não tomasse conhecimento dos abusos em relação à outra, até porque o réu ordenava que elas não contassem os fatos para ninguém, e assim o fizeram por longo período”, relatou a 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Itabira ao denunciar o homem à Justiça.

Segundo as vítimas, os abusos ocorriam enquanto a mãe estava dormindo. Para que ela não soubesse o que acontecia com as filhas, o irmão ameaçava as meninas. A violência sexual só terminou quando a mãe das vítimas morreu, e as filhas passaram a residir com uma família substituta em outro município.