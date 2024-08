Neusa Sales Teixeira estava com torcicolo quando desapareceu e mantinha a cabeça tombada no ombro direito

A família de Neusa Sales Teixeira, de 63 anos, confirmou que o corpo encontrado na região da Mata da Iveco, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas, nessa terça-feira (31/7) é da idosa.

Neusa, diagnosticada com Alzheimer, estava desaparecida desde o dia 7 de julho, quando foi gravada por uma câmera de segurança em um posto de gasolina na MG-238.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) realizou busca com drones na zona rural do município no dia 9 de julho, mas não conseguiu localizar nenhuma pista da idosa. Isabella Azevedo, sobrinha de Neusa, mobilizou amigos e seguidores nas redes sociais para encontrar a tia.

Nessa terça-feira, familiares divulgaram que o corpo de Neusa foi localizado em avançado estado de decomposição e está aos cuidados da Polícia Civil. A família ainda não divulgou informações sobre o velório.

“Foram 24 dias de intensas buscas, infelizmente não tivemos a notícia que gostaríamos, mas cremos que Deus sabe de todas as coisas. Gratidão a todas as pessoas que de alguma forma colaboraram com as buscas”.