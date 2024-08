Assim como o resto de Minas, o dia na capital mineira deverá ser de tempo seco. De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar em BH deve ficar em torno de 30%

O tempo seco predomina em Minas Gerais nesta terça-feira (6/8), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A sensação de frio irá ser predominante durante a manhã e à noite, mas à tarde o calor avança em Minas.

De acordo com o Inmet, a intensificação da massa de ar seco sobre Minas deixa a variação nebulosa restrita à faixa Leste do estado. Com isso, nesta terça, o céu pode variar entre parcialmente nublado e claro nos vales do Jequitinhonha, do Rio Doce e do Mucuri. Nas demais regiões mineiras, o predomínio de sol entre poucas nuvens vai prevalecer.





Já nas primeiras horas do dia e ao anoitecer, a sensação de frio fará com que as temperaturas caiam. Com isso, a temperatura mínima prevista para o dia é de 5°C. Durante a tarde as máximas podem chegar a 33°C.





O tempo também ficará seco na tarde desta terça. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de baixa umidade relativa do ar para 516 cidades mineiras, incluindo Belo Horizonte.

De acordo com o Inmet, nesses municípios, a umidade relativa do ar irá variar entre 30% e 20%. O valor não é o ideal, já que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é que a umidade fique acima de 60%. Abaixo desse valor, umidade pode causar problemas à saúde.





Previsão para BH





A madrugada desta terça-feira (6/8) em Belo Horizonte foi gelada. De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital mineira registrou sensação térmica de 5°C às 2h, na Estação Cercadinho, Região Oeste de Belo Horizonte.

A temperatura mínima foi de 14,9°C registrada também às 2h na região Oeste. Já na estação Pampulha, a temperatura mínima foi de 17°C registrada às 6h.





A previsão para o resto do dia na capital é de céu claro a parcialmente nublado. Além disso, durante a tarde os termômetros podem registrar até 28°C.





Sem chuva, a seca em BH completa 109 dias. A última vez que choveu na capital mineira foi no dia 19 de abril. Nesta terça-feira, o tempo seco continua e a umidade relativa do ar deve variar em torno de 30%.