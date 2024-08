Moradores de Belo Horizonte e Contagem acordaram na madrugada desta quarta-feira (7/8) com um foguetório que durou, pelo menos 20 minutos. Nas redes sociais, moradores de diferentes bairros do Barreiro e Contagem apontaram que os fogos de artifício foram disparados no Bairro Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste da capital.







Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o foguetório iluminando o céu de BH em diferentes pontos.





“Quem acordou assustado pensando que já era Réveillon”, brincou um morador no X - antigo Twitter. “Quem vai me explicar esse foguetório?”, publicou outro. “Alguém ouvindo foguetório em BH? Aqui no Barreiro está dando para ouvir e já tem um bom tempo”, escreveu outro.

A Polícia Militar informou que não houve acionamento na noite de ontem e madrugada de hoje por perturbação de sossego na região.

