Depois de vivenciar o pior surto de dengue de sua história, Minas Gerais olha com apreensão para 2025 e já se prepara para uma nova disparada de casos até o fim deste ano. Nesta quarta-feira (7/8), a Secretaria de Saúde anunciou o início antecipado das ações de prevenção e a alocação de R$ 163 milhões para enfrentar as arboviroses.

A circulação de um novo sorotipo da dengue — entre os quatro existentes — é uma das principais preocupações para o próximo ano. “Estamos olhando com preocupação para o próximo ano, pois o sorotipo 3 está circulando no Brasil como uma novidade. Sabemos que, em casos de co-infecção, o risco de casos graves é maior”, afirma o secretário de Saúde de Minas, Fábio Baccheretti, em coletiva de imprensa.





Até o momento, Minas já registrou mais de 1,6 milhão de casos prováveis da doença — ou seja, os notificados, exceto os descartados — e a perspectiva é que esse número aumente ainda mais com a chegada do período chuvoso, em novembro. “Não podemos esquecer que os ovos dos mosquitos já estão depositados em diversos locais. Logo voltará a chover. Isso significa que teremos vírus e mosquitos circulando no nosso estado”, pontua o secretário.





Diante desse cenário, o Governo de Minas anunciou o investimento de R$ 163 milhões para que os municípios se preparem para o próximo período sazonal das arboviroses, que vai de novembro a maio. A época de chuvas e calor intenso é propícia para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, além do mosquito pólvora (ou maruim), que transmite a febre oropouche, diagnosticada pela primeira vez no estado em 2024.

