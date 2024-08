Um homem, que não teve a idade informada, morreu depois que foi atingido por um ônibus, no Bairro Conjunto Palmital, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (7/8). Um carro também foi atingido.

O acidente aconteceu na Rua Leonor Baeta Neves, próximo à praça da Savassi. A vítima pilotava uma moto quando foi atropelada por um coletivo da linha 4365 (Alto São Cosme). Ela morreu no local.





A dinâmica do acidente ainda não foi informada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atuou na ocorrência, o motorista do ônibus teria perdido o controle na via e colidiu com os veículos.









Ao chegarem no local, os militares encontraram o motociclista deitado no chão, inconsciente. Os primeiros socorros e manobras de RCP foram iniciadas mas a vítima não resistiu e morreu no local.





O óbito foi atestado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada para a realização da perícia e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).