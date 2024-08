Em duas operações realizadas, na noite desta sexta-feira (2/8), a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu dois foragidos da Justiça, sendo que um deles, era beneficiário da “Saidinha” e não retornou ao sistema penal. Ele também foi flagrado portando droga.





A prisão do beneficiado da “Saidinha” ocorreu no quilômetro 4, da rodovia MGC-458, próximo a Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce. Os patrulheiros desconfiaram de um veículo que, ao ser parado, constatou-se ser de aplicativo.





Ao revistarem o passageiro que estava no banco traseiro, foram encontradas quatro pedras de crack, além de R$ 100. Um celular também foi apreendido. A formada pelo sargento Abrantes e os soldados Kamila e Almeida verificarem o nome do homem e constataram que ele era foragido.





O fugitivo foi levado para a Delegacia de Conselheiro Pena, onde foi autuado e onde permanecerá até a transferência para um presídio, o que deve acontecer na segunda-feira.





Outro foragido







No quilômetro 1, da rodovia AMG-3320, patrulheiros da PMRv abordaram um Fox e, ao revistarem os ocupantes, flagraram um passageiro, M. H. S., de 29 anos. Ele também tinha um mandado de prisão em aberto, por furto, emitido pela Comarca de Várzea da Palma, no Norte de Minas. O homem foi preso levado para a delegacia.