MG: inquérito aponta falha médica na morte de adolescente de 16 anos

Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu que houve falhas sucessivas nos atendimentos médicos prestados a uma adolescente de 16 anos que morreu após buscar atendimento médico emergencial em unidade hospitalar no município de São Gotardo, no Triângulo Mineiro, em janeiro deste ano. Um inquérito daconcluiu que houve falhas sucessivas nos atendimentos médicos prestados a uma adolescente de 16 anos que morreu após buscar atendimento médico emergencial em unidade hospitalar no município de São Gotardo, no Triângulo Mineiro, em janeiro deste ano.

O inquérito que investigou as circunstâncias da morte da adolescente resultou em três profissionais da saúde indiciados. As investigações apontaram que a jovem ingeriu voluntariamente aproximadamente 36 comprimidos de medicamentos controlados, o que configurava quadro clínico grave e exigia intervenção imediata.



Na época, ela foi conduzida à unidade de pronto atendimento local, mas foi liberada pelo médico plantonista mesmo após relatar a ingestão de grande quantidade de comprimidos.

Horas depois, retornou à unidade com convulsões intensas e não resistiu.

Negligência

Os levantamentos da Polícia Civil concluíram que houve falhas sucessivas nos atendimentos prestados. Um profissional da saúde foi indiciado por homicídio doloso em razão da conduta negligente e da liberação precoce da paciente.

O segundo, por homicídio culposo, devido à falha técnica durante o procedimento de intubação, que retardou a estabilização da vítima.



E o terceiro, por omissão de socorro, por ter recusado a admissão da vítima em UTI, apesar da gravidade do quadro clínico da jovem.

De acordo com a PCMG, o relatório final do inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.