Mulher morta pelo ex e jogada em barranco será velada nesta sexta (1º/8)

Alessandra de Jesus Araújo, jovem de 29 anos assassinada pelo ex-companheiro ao voltar do trabalho e abandonada em um barranco, será velada e enterrada nesta sexta-feira (1º/8) em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O velório está marcado para às 14h, no Cemitério Municipal Parque da Ressurreição, localizado na Rua São Paulo, nº 2.400, no bairro Celvia. A previsão é que o sepultamento ocorra às 16h.

O corpo de Alessandra foi encontrado na noite de quarta-feira (30/7) em um barranco, no mesmo bairro onde ocorreu o feminicídio, com marcas de pelo menos dois disparos que atingiram o rosto dela e outro que atingiu uma das nádegas. O corpo foi removida do local pelo Corpo de Bombeiros e liberado à família depois de exames no Instituto Médico-Legal (IML).

Alessandra era mãe de um menino de oito anos com o suspeito, de 44 anos, que foi preso pela Polícia Militar na noite dessa quinta (31/7) no bairro Glória, na Região Noroeste da capital. A TV Alterosa apurou que o homem havia sido beneficiado com a saída temporária, ocasião em que teria cometido o assassinato. Apesar disso, o suspeito já cumpria pena em regime semiaberto — ou seja, quando o preso pode deixar o presídio para trabalhar ou estudar, mas precisa retornar ao sistema prisional ao fim do dia.

Uma testemunha relatou que o ex-companheiro era ciumento e agressivo e constantemente ameaçava a jovem. Ela também mostrou capturas de tela no celular que indicavam o perfil agressivo do suspeito. Nas mensagens enviadas à vítima, o homem a chamava de “desgraça”, demonstrava ciúmes e questionava constantemente se ela estava em um novo relacionamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem chegou a começar um novo relacionamento, mas o mantinha em segredo por medo do ex.