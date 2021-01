Zé Ricardo destaca empenho do América pelo acesso: 'Estava engasgado'

No entanto, o jogador americano faz questão de não se deixar incomodar com o fato. Para ele, as coisas aconteceram como tinham que acontecer e o grupo alviverde se mostrou merecedor do objetivo, remarcado para 2020 - agora, na verdade, para 2021, por causa do atraso nodas competições devido à pandemia do novo coronavírus.