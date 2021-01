Em 2021, Atlético igualará janeiro com mais jogos da história de 113 anos

Réver em ação durante partida do Atlético pelo Campeonato Brasileiro (foto: Pedro Souza/Atlético) Superesportes. Neste mês, o time alvinegro terá pela frente seis partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro, número bem acima da média para este período. Ao longo dos quase 113 anos de história, o Atlético nunca disputou mais jogos oficiais em janeiro do que fará em 2021, segundo levantamento feito pelo. Neste mês, o time alvinegro terá pela frente seis partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro, número bem acima da média para este período.





Atlético x Atlético-GO - domingo, 17 de janeiro, às 18h15, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada

Grêmio x Atlético - quarta-feira, 20 de janeiro, às 19h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 31ª rodada

Vasco x Atlético - domingo, 24 de janeiro, às 20h30, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada

Atlético x Santos - quarta-feira, 27 de janeiro, às 19h15, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada

Atlético x Fortaleza - sábado, 30 de janeiro, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada





Só uma vez o Atlético teve a mesma quantidade de jogos oficiais em janeiro. Foi em 1974, quando o time comandado por Telê Santana passou invicto por uma sequência de partidas contra Internacional, Tiradentes-PI, Corinthians, Bahia, América e Vasco. Foram duas vitórias e quatro empates, com cinco gols marcados e dois sofridos.





Assim como será em 2021, naquela oportunidade as partidas valeram pelo Campeonato Brasileiro iniciado no ano anterior.





Atlético 0 x 0 Internacional - 13 de janeiro de 1974, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro de 1973

Tiradentes-PI 0 x 0 Atlético - 16 de janeiro de 1974, no Albertão, em Teresina, pelo Campeonato Brasileiro de 1973

Atlético 2 x 0 Corinthians - 20 de janeiro de 1974, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro de 1973

Bahia 0 x 0 Atlético - 23 de janeiro de 1974, na Fonte Nova, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro de 1973

América 1 x 2 Atlético - 26 de janeiro de 1974, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro de 1973

Vasco 1 x 1 Atlético - 30 de janeiro de 1974, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro de 1973





Há outros janeiros da história alvinegra em que o time disputou a mesma quantidade ou até mais que as seis partidas previstas para 2021. Nem todas, porém, foram oficiais. O levantamento realizado pela reportagem exclui jogos-treino, amistosos e competições que não são consideradas pelas entidades que regem o futebol estadual e nacional.





Em 1953, por exemplo, o Atlético disputou sete partidas. No entanto, apenas uma se tratou de um jogo oficial - as outras seis foram amistosos. Em duas oportunidades, o time teve cinco compromissos (1960 e 1973).





Em 2021...





O acúmulo de jogos oficiais em janeiro de 2021 se deve ao adiamento das competições do ano anterior em função da pandemia de COVID-19. A temporada iniciada em 2020 tem previsão para terminar apenas no próximo dia 24 de fevereiro, quando será disputada a última rodada do Brasileirão.





Apesar da quantidade acima da média de partidas, janeiro não será exatamente o mês com mais compromissos para o Atlético. Em agosto de 2020, por exemplo, o time disputou nove partidas; em fevereiro, foram sete. O calendário alvinegro ganhou longas folgas em função das eliminações precoces na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.





Em janeiro, curiosamente, o Atlético terá um período destinado apenas para treinamentos. O primeiro jogo da equipe em 2021 está marcado apenas para o próximo dia 11 (segunda-feira), a partir das 20h, contra o Red Bull Bragantino. O duelo em Bragança Paulista vale pela 29ª rodada.





Anos em que o Atlético disputou mais jogos oficiais em janeiro:





1974 e 2021 - Seis jogos

1960 e 1973* - Cinco jogos

1937, 1961, 1981, 1982, 2018 e 2019 - Quatro jogos





*Conta leva em consideração o Torneio do Povo