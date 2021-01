Ronaldo Fenômeno parabeniza Cruzeiro por 100 anos: 'Um século de histórias'

Ronaldo com a camisa do Cruzeiro, no Mineirão, em 1994 (foto: Washington Alves/EM/D.A Press) parabenizou o Cruzeiro neste sábado pelo seu centenário. O craque teve curta passagem pelo clube no início de sua carreira mundial. O ex-jogador Ronaldo Fenômenoo Cruzeiro neste sábado pelo seu centenário. O craque teve curta passagem pelo clube no início de sua carreira mundial.

Ronaldo jogou no Cruzeiro entre o segundo semestre de 1993 e o primeiro de 1994. No pouco tempo de clube, virou unanimidade entre os torcedores. Marcou 56 gols em 58 jogos (55 como titular), foi artilheiro da Supercopa dos Campeões da Libertadores aos 16 anos, artilheiro do Campeonato Mineiro e convocado para a Copa do Mundo de 1994.

Pela Seleção Brasileira, Ronaldo marcou 67 gols em 98 partidas, atrás apenas de Pelé. Em quatro Copas do Mundo, foi campeão em 1994 e 2002. Marcou 15 vezes em 19 jogos.

Ronaldo pelo Cruzeiro

58 jogos - 55 como titular

56 gols marcados

Artilheiro da Supercopa dos Campeões da Libertadores 1993, com 8 gols

Artilheiro do Campeonato Mineiro 1994, com 22 gols

Convocado para a Copa do Mundo de 1994, aos 17 anos