Turista mineiro estava de férias em Arraial do Cabo e desapareceu em alto-mar

Pescadores de Arraial do Cabo encontraram na tarde dessa segunda-feira (6/1) o corpo de um turista mineiro, que estava desaparecido desde há quatro dias. Marcelo da Mota Batalha, de 44 anos, foi visto pela última vez nadando em alto-mar, na região da Prainha, onde estava de férias com sua família.

No dia do desaparecimento, na última quinta-feira (2/1), Marcelo, que é natural de Ubá, na Zona da Mata mineira, decidiu nadar na Praia do Pontal por volta das 16h30. Ele foi fotografado pelo irmão, de 34, enquanto nadava e permaneceu na água até aproximadamente 17h.

No entanto, não retornou ao ponto onde havia deixado seus pertences. Buscas foram realizadas até as 22h daquela noite, e continuaram no dia seguinte, sem sucesso até a localização do corpo. Segundo a família, Marcelo sofria de epilepsia e dependia de medicação regular.

Desde então, uma operação de buscas foi montada, com o apoio do Corpo de Bombeiros de Cabo Frio e Macaé, além de mergulhadores da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O corpo foi localizado por pescadores próximo à Ilha do Papagaio, a cerca de 7 km do ponto onde foi visto pela última vez. Os bombeiros foram acionados para a retirada do corpo, que foi posteriormente reconhecido pela família e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio.