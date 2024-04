O Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMERJ) segue nas buscas por Douglas Ribeiro, de 22 anos. O turista mineiro sofreu uma queda no mar do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, e foi arrastado por uma onda, na manhã do último sábado (27/4).

Os bombeiros foram acionados às 10h11, próximo à costa da Praia Grande. O homem está desaparecido desde então.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMERJ), testemunhas relataram que um grupo praticava pesca de anzol. O turista teria se abaixado para pegar um objeto que havia caído entre algumas pedras, quando foi atingido pela onda e arrastado para o mar.

O CBMERJ informou que a ocorrência está em andamento desde a manhã de sábado, e a vítima ainda não foi encontrada. Os bombeiros pressupõem um possível afogamento.

De acordo com a Defesa Civil do estado, a operação conta com cerca de 30 militares, "incluindo guarda-vidas e mergulhadores, com apoio de embarcações, aeronave e drones da corporação. Os trabalhos seguem ininterruptamente, dia e noite, sem previsão de término. Estão sendo feitas buscas terrestres, marítimas de superfície e subaquáticas".

Relembre outro caso no Rio de Janeiro

Foi localizado pelo Corpo de Bombeiros, em 8 de abril de 2023, o corpo do adolescente Estevão Caique Crispim de Alcântara, de 15 anos, desaparecido no dia anterior, na praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

O jovem, de Belo Horizonte, estava a passeio no litoral fluminense e foi puxado pelo mar e levado pelas ondas enquanto nadava com a mãe, Cristiane de Alcântara, que também se afogou, mas foi socorrida.

Ao todo, 25 militares foram mobilizados para as buscas que contaram com drone, moto aquática e helicóptero. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região.