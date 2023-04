Corpo de adolescente de BH é encontrado em praia de Cabo Frio

Os bombeiros encontraram o corpo do adolescente que havia desaparecido no mar da Praia do Forte, em Cabo Frio (foto: Reprodução / Redes Sociais) Foi localizado pelo Corpo de Bombeiros, neste sábado (8/4), o corpo do adolescente Estevão Caique Crispim de Alcântara, de 15 anos, desaparecido desde a manhã de sexta-feira (7/4) na praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Ao todo, 25 militares foram mobilizados paras as buscas que contaram com drone, moto aquática e helicóptero.



O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região.