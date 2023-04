Ladrão devolve R$ 90 mil que tinha roubado no dia anterior

A população da pequena cidade de Areado ficou chocada com o assalto (foto: Prefeitura Municipal de Areado)

A prisão de um suspeito, na noite de sexta-feira (7/4), na cidade de Areado, no sul do estado, levou a Polícia Militar a esclarecer um roubo a mão armada, no dia anterior, quando um malote contendo R$ 90 mil foi tomado da vítima. Mas o mais incrível foi que o criminoso devolveu o dinheiro.

De posse da descrição do assaltante, a PM iniciou um rastreamento e conseguiu identificar e localizar o ladrão. Depois de ser levado para a Delegacia de Carmo do Rio Claro, ele acabou, ainda dentro da viatura da PM, confessando o assalto.

E para surpresa maior dos policiais, levou-os até o local onde o dinheiro estava escondido. Ele disse aos policiais que estava arrependido do crime e que queria ficar com a consciência limpa.