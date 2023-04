PM prende no Anel Rodoviário suspeitos de roubo de fio de cobre

Veículo foi apreendido e levado para o Batalhão da PM no Barreiro (foto: PMMG)





Dois suspeitos de roubo de fios de cobre, ambos de 21 anos, foram presos em flagrante na manhã deste domingo (2/4) quando estavam saindo de uma chácara, no Anel Rodoviário, próximo ao quilômetro 542, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os homens estavam em uma camionete Strada, branca, com a carroceria lotada com objetos do crime. A prisão foi efetuada por patrulheiros da Polícia Militar Rodoviária (PMR).









Segundo o soldado Alberto, ele e seu parceiro faziam o patrulhamento do anel, quando perceberam o veículo com a carroceria cheia de fios. Por isso, fizeram a interceptação.





“Perguntamos que fiação era aquela e eles responderam que era deles. Pedimos, então, a nota fiscal e como não tinham, demos voz de prisão. Fizemos uma verificação da placa do carro e esta aparece em três outras ocorrências semelhantes”, conta o militar.

O caso está sendo encaminhado para a Delegacia de Plantão do Barreiro.