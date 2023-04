Caminhão de coleta de lixo capota, e motorista fica preso às ferragens

Leia também: Bombeiros resgatam corpo de jovem desaparecido em barragem de Itaúna

O caminhão ficou preso às árvores da ribanceira, dando trabalho para os bombeiros no resgate do motorista, de 32 anos, que se machucou no acidente.O motorista contou aos bombeiros que perdeu o controle do caminhão durante a descida, capotou na curva e, na sequência, bateu em um poste.A vítima chegou a ficar presa às ferragens, teve uma fratura no braço esquerdo e foi encaminhada para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.