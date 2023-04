Malhação de Judas em Juiz de Fora tem boneco de Felipe Neto

Evento tradicional no Sábado de Aleluia, a Malhação de Judas em Juiz de Fora, na Zona da Mata, causou revolta ao influenciador Felipe Neto. Isso porque um dos bonecos colocados na cerimônia, que aconteceu no calçadão do centro da cidade, tinha o rosto do criador digital. Ele compartilhou as imagens em seu perfil neste sábado (8/4).

No chão, estão diversos bonecos. Além de Felipe Neto, há uma foto da prefeita da cidade, Margarida Salomão (PT), de um homem negro com a estrela do PT na testa e um porco. Os corpos dos bonecos são feitos de pano e carregam placas, mas não é possível ler o que há nelas nas imagens.

Abaixo dos bonecos, está uma faixa com os dizeres 'Lula ladrão, seu lugar é na prisão' (foto: Reprodução / Redes sociais)

Embaixo dos bonecos, há uma faixa escrita “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”. O vídeo foi postado, primeiramente, pela página Juiz de Fora da Depressão, no Instagram. Em seguida, o influenciador compartilhou o vídeo, chamando atenção para o ato de violência. “A cidade de Juiz de Fora acordou com isso. Prestem atenção nos corpos, no que isso sugere. Até quando?”, questionou o criador digital.





Ele ainda marcou Margarida Salomão na publicação e pediu providências. “A estética nazista tomando as ruas de Juiz de Fora não pode ser aceita. Por favor, veja o caso acima, é muito grave”, alertou.

A Malhação de Judas consiste na prática de produzir um boneco, que representa Judas Iscariotes, e pendurar, apedrejar, dar pauladas e queimar, em uma simbologia à vingança à traição do discípulo a Jesus, o que levou à crucificação de Cristo. É muito comum colocar placas com nomes de pessoas odiadas pela população.