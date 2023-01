Felipe Neto discute com Alessandro Vieira por voto em Marinho: 'Vergonha'

A eleição no comando do Senado, na quarta-feira (1/2), tem gerado grandes expectativas. Alguns senadores já adiantaram o voto, como Alessandro Vieira (PSDB-SE), que declarou ser favorável ao colega Rogério Marinho (PL-RN) na disputa contra Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A defesa desagradou o influenciador Felipe Neto, que criticou o parlamentar, e os dois discutiram nas redes sociais.

“Felipe, aquela CPI seria engavetada pelo Pacheco se eu não fosse ao STF brigar por ela. Acredito que mais dois anos de Alcolumbre/Pacheco é ruim para o Senado e para o Brasil, mas respeito sua opinião. A eleição presidencial acabou, e a tal base bolsonarista é muito pequena no Senado”, afirmou.

Não satisfeito com a resposta, Felipe o respondeu e listou os pontos negativos de Marinho. “Essa resposta é inaceitável para um defensor da democracia. Você está apoiando publicamente um sujeito que defende garimpo, diz que quer perpetuar Bolsonaro e está usando como mote de campanha 'parar o STF'. Essa mancha você NUNCA conseguirá limpar”, ressaltou.

De um lado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) busca a reeleição , conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), propõe pautas voltadas para a retomada do desenvolvimento do país e deseja consolidar a harmonia entre os Três Poderes.