Senado restaura quadro danificado em ataque golpista

O Senado terminou a recuperação de uma das 14 obras de arte que foram danificadas durante os atos golpistas de 8 de janeiro. A primeira obra restaurada é o quadro Trigal na Serra (na foto, com restaurador), produzido em 1967 pelo pintor brasileiro Guido Mondin. A tela será reposta na recepção da presidência da Casa.

O trabalho de recuperação foi feito pelo laboratório de restauração do Senado. Foram retirados fungos provocados pela umidade e fragmentos de vidro.

Leia: Pacheco ressalta prejuízo milionário e que vai fazer terroristas pagarem

Uma prensa foi utilizada para planificar a tela, que também ficou empenada. De acordo com a Advocacia-Geral da União (AGU), até o momento, os prejuízos causados pela depredação às instalações do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) chegaram a R$ 18,5 milhões.

Leia: Estátua da Justiça foi pichada com batom por golpistas e será lavada com água e detergente

O valor está sendo cobrado na Justiça pelo órgão para garantir o ressarcimento aos cofres públicos.