Comunidades começam vigília pascal na noite deste sábado (8), em Minas

Na noite deste sábado, cidades mineiras participam da Bênção do Fogo Novo, na vigília pascal (foto: SANTUÁRIO ARQUIDIOCESANO DE SANTA LUZIA/DIVULGAÇÃO - 16-04-2022)



Na capital e no interior de Minas, as comunidades de fé estão a todo vapor para os festejos do domingo de Páscoa ou da ressurreição de Cristo (9), data considerada a maior do calendário cristão. Na noite deste sábado (8), a partir das 19h30, haverá a vigília pascal na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte. O arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, vai presidir a cerimônia na qual o círio pascal será aceso no templo às escuras. Em seguida, todas as luzes serão acesas.









Por que o Sábado de Aleluia virou Sábado Santo? Também neste sábado, às 20h, começa a vigília pascal no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem), na Região Centro-Sul. O pároco e reitor do santuário, padre Marcelo Silva, explica que no Sábado Santo, véspera da ressurreição, as igrejas promovem a Bênção do Fogo Novo, "a chama que vai acender o círio pascal, a mãe de todas as luzes".





FESTA O domingo (9) será de festa nas igrejas e capelas, com a celebração da ressurreição de Jesus. "Considerado o dia mais importante do calendário católico, o domingo da Ressurreição tem a procissão festiva da Páscoa com o padre carregando o Santíssimo, símbolo do Cristo Ressuscitado", diz padre Marcelo Silva.





Para saudar a ressurreição, é tradição a ornamentação das ruas, por onde passa o cortejo, com tapetes artesanais. "Neste dia, Jesus venceu a morte, e com Ele nós venceremos as mortes do cotidiano", conclui o reitor e pároco do santuário", acrescenta o sacerdote.

Em BH, haverá missa solene às 10h30, na Catedral Cristo Rei, presidida por dom Walmor, enquanto na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (Rua Sergipe, 175), a ressurreição será festejada em missa às 8h30, 11h, 18h, 19h30 e 21h.





Ainda para o domingo, com início às 9h30, está programada a páscoa da população em situação de rua de BH. Será na Praça Coronel Guilherme Vaz de Melo, na Lagoinha, com acolhida e café, celebração eucarística e almoço de confraternização.