Moradores de rua de BH ganham almoço em ato solidário na Sexta-Feira Santa

Moradores de rua almoçam sob o Viaduto Santa Tereza (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Com o coração aberto e as mãos estendidas aos pobres, os integrantes da Pastoral de Rua distribuíram nesta Sexta-feira da Paixão, refeições à população em situação de rua em Belo Horizonte . Preparados na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte da capital, os alimentos foram entregues no Viaduto Santa Tereza.





Bruno Mendes e Daniele Guilherme Borges agradeceram o almoço (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O almoço, com o total de 700 refeições, foi servido nas mesas sob o viaduto, na frente da Serraria Souza Pinto. O marmitex, com arroz, feijão, macarrão com sardinha, farofa, salada de legumes e um refrigerante, era dado aos que estavam sentados, de forma a garantir a organização. Não havia filas.O casal Bruno Mendes, de 28, e Daniele Guilherme Borges, carioca, de 33, agradeceu. "Muito bom estar aqui. Só fico com saudade dos meus quatro filhos que estão no Rio de Janeiro" , lamentou a mulher, que está grávida de dois meses.