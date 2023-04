Furtos de veículos semelhantes no Castelo chamam a atenção da polícia

Em menos de uma semana, dois carros, ambos do modelo Celta, foram furtados, na distância de um quarteirão, no Bairro Castelo, na Pampulha. O fato vem intrigando as polícias Civil e Militar. Será que se trata de uma quadrilha especializada nesse tipo de veículo?









Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente no Norte de Minas A proprietária de um dos veículos, L. U., conta que tinha voltado do pediatra com a filha e parou o carro em frente a seu prédio, pois tinha pouco tempo para almoçar, trocar a roupa da filha e levá-la para a escola. Eram 12h10.









"Às 12h20, o síndico sai para levar a filha à escola, vê um Celta com suspeitos parados na porta do prédio. Encara os dois, mas segue para deixar a filha na escola. Às 12h45, olho na janela e não vejo meu carro. Entro em desespero, vou à rua tentar encontrá-lo e claro, não o encontro.", narra.





Momento em que o ladrão arromba o carro em frente ao prédio da vítima (foto: Câmera de vídeo do prédio da vítima) O carro, o Celta de cor cinza, placa HHW 2161, é recém comprado, ainda nem transferido, segundo ela, que fez um Boletim de Ocorrências (BO), na Polícia Militar, foi também à Delegacia de Furtos e Roubos.





A câmera de filmagem do prédio mostra o momento em que um homem ronda o prédio, vai até a esquina, para se certificar que não vinha ninguém, retorna ao veículo, o arromba, entra no veículo, faz ligação direta e sai com o carro.





Nesse momento, enquanto verificava as imagens, L. U. é surpreendida por um vizinho, que conta que o mesmo aconteceu com seu veículo, também um Celta, cinza, placa HML 9458. No dia seguinte, o veículo foi visto, com o mesmo homem da filmagem do dia anterior, circulando pelo Bairro Jardim Alvorada.