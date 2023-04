Por que o Sábado de Aleluia virou Sábado Santo?

Moradores de rua fizeram uma procissão na Sexta-feira Santa, na Praça da Estação, em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A/Press) Muitos brasileiros se acostumaram a chamar de Sábado de Aleluia o dia entre a morte de Cristo (Sexta-feira da Paixão ou Santa) e a ressurreição (Domingo de Páscoa). Mas é bom saber que essa denominação é antiga: o correto é Sábado Santo, diz o reitor e pároco do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, padre Marcelo Silva, de Belo Horizonte.





Por que não há missas nas igrejas na Sexta-feira da Paixão? Segundo padre Marcelo, tudo é uma questão de evolução e aperfeiçoamento da linguagem na Igreja. "Até o Concílio Vaticano II (década de 1960), por exemplo, falava-se extrema unção, e hoje é unção dos enfermos, exatamente porque a linguagem evolui e há termos muito limitados."





O Sábado Santo, quando começa a vigília pascal, à espera da ressurreição de Jesus, ganhou esse novo nome por uma questão mais ampla a assertiva da linguagem, permitindo uma compreensão mais ampla. "Com isso, há a santidade do sábado, "e com ele vamos vencendo as mortes do cotidiano".