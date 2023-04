Sexta-feira é de alto índice de acidentes na Semana Santa

Acidente com carreta na BR-135 mata cinco pessoas da mesma família na Semana Santa (foto: PMMG)

Quem ainda vai ingressar nas estradas para o feriado da Semana Santa (6 a 9 de abril) deve se precaver, segurando um pouco a empolgação para ter atenção ao volante. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Quinta-Feira Santa e a Sexta-feira Santa são as datas com concentração maior de acidentes, feridos e mortos nas rodovias federais mineiras, segundo estatísticas de ocorrências da corporação entre 2020 e 2022O acidente que ocorreu na noite dessa quinta-feira (6/4), na BR-135, em Corinto, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, matando cinco pessoas de uma mesma família, não será computado nessa estatística por se tratar de uma via que foi concedida ao estado e depois à iniciativa privada.De forma geral, a reportagem domostrou nesta quinta-feira (6/4), que, nos últimos três recessos da Semana Santa, a BR-262 se mostrou a via que mais matou em Minas Gerais, com seis óbitos, sendo três deles entre João Monlevade (Região Central) e a divisa com o Espírito Santo, e outros três entre Betim (Grande BH) e Luz (Região Centro-Oeste).Além de alertar para as vias de perigos mais frequentes, opreparou também um mapa com as condições das estradas para os principais destinos dos mineiros na Semana Santa





As últimas três Semanas Santas concentraram 23 mortes e 311 feridos em 261 acidentes, sendo que sete óbitos (30,43%) ocorreram tanto na quinta quanto na sexta-feira. Já a quinta teve 91 feridos (29,26%) contra 82 (26,36%) da sexta. Em média, houve 25,3 acidentes às quintas-feiras da Semana Santa contra 19,6 da sexta, com 30,3 contra 27,3 feridos no mesmo comparativo.



Os sábados foram os dias menos violentos nas estradas durante as últimas três Semanas Santas, com média de 22 acidentes, 22 feridos e 1,3 morto. O retorno do feriado também é bem menos fatídico de acordo com essa estatística, com o domingo tendo registrado média de 20 acidentes, 24 pessoas feridas e 1,6 óbito.



Nas últimas três quintas-feiras da Semana Santa, as estradas que mais mataram foram a BR-153, com duas mortes, e as BRs 146, 267, 365, 262 e 381, com um óbito, cada. Nas sextas-feiras, as que somaram mais mortes foram BR-040 e BR-050, com duas mortes, cada, e a BR-116, BR-262 e BR365, com um óbito, cada.





Violência nas estradas

Dia da semana Acidentes (média); feridos (média); mortos (média)

Quinta 76 (25,3) 91 (30,3) 7 (2,3)

Sexta 59 (19,6) 82 (27,3) 7 (2,3)

Sábado 66 (22) 66 (22) 4 (1,3)

Domingo 60 (20) 72 (24) 5 (1,6)



Fonte: PRF