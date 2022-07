Corpo de mineira é encontrado em Arraial do Cabo, no Rio

As autoridades encaminharam o corpo para o IML de Cabo Frio (foto: Pixabay/Divulgação)

O corpo de Thais Ribeiro, de 24 anos, natural de Entre Rios de Minas, na Região do Alto Paraopeba, foi encontrado boiando no mar da Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos do Rio Janeiro, na manhã de terça-feira (19).