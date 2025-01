O desentendimento entre presos pode ser a causa da morte de um homem dentro a cela no presídio de Ribeirão das Neves

A Polícia Civil investiga a morte de um detento no Presídio José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A morte foi detectada pelos policiais penais na madrugada dessa terça-feira (14/1).

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que durante a madrugada, policiais penais foram chamados por outros presos, que denunciaram que dois homens estariam feridos e em situação crítica dentro da cela.

Quando os policiais chegaram à cela, Amauri Viana Silva, de 34 anos, estava caído no chão, assim como outro detento. Verificaram que Amauri estava morto e o segundo preso, por ainda estar com sinais vitais, foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII.





Segundo a Sejusp, teria havido uma briga dentro da cela e resultou num detento ferido e outro morto. Todos os ocupantes da cela são considerados suspeitos. Eles estão sendo ouvidos, em separado, pelos policiais que investigam o caso. O detento que sobreviveu à agressão é considerado fundamental para elucidar o caso.





Amauri teve a primeira passagem pelo sistema prisional em 2011. Ele chegou ao presídio de Ribeirão das Neves em novembro do ano passado.

