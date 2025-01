O tempo instável continua em Belo Horizonte e em praticamente todo o estado nesta quarta-feira (15/1). Segundo a Defesa Civil Municipal, a previsão para a capital é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima prevista é de 17°C e a máxima de 26°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 75% à tarde.





Em Minas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quarta-feira pode ter chuva, com os maiores acumulados previstos para a faixa norte do estado. Nas outras regiões, persistem as condições favoráveis para pancadas típicas de verão, que podem ser pontualmente fortes. Na faixa central, o excesso de nuvens, com momentos de mormaço ou abertura de sol, mantém o tempo abafado.

O dia deve ser de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Norte e Jequitinhonha. Nas regiões Central, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri, a previsão é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, o céu deve ficar parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros devem oscilar entre mínima de 13°C e máxima de 35°C.