Cinco remédios naturais e terapêuticos que vale a pena ter em casa

Antes da era dos medicamentos, as pessoas recorriam à natureza em busca de alívio e melhora de sintomas em relação à saúde. Hoje, a ciência confirma o que os antigos já sabiam: alimentos terapêuticos como ervas, raízes e especiarias possuem compostos bioativos com potencial terapêutico — e muitos deles estão ao alcance dos armários de cozinha.



“Com escolhas simples, todos os dias é possível transformar a alimentação em uma verdadeira aliada da saúde, com opções naturais que se tornam terapêuticas”, afirma a nutricionista Aline Quissak, coordenadora da pós-graduação Nutrição de Excelência.

Segundo ela, compostos como polifenóis, antioxidantes e anti-inflamatórios naturais atuam no organismo reduzindo inflamações, fortalecendo o sistema imunológico, equilibrando a microbiota intestinal, melhorando a digestão e até influenciando a produção de hormônios e neurotransmissores.



Conheça cinco alimentos terapêuticos que você provavelmente já tem em casa e saiba como incluí-los na rotina:



Cúrcuma (açafrão-da-terra)



Potente anti-inflamatório natural, graças à curcumina — seu composto bioativo. Estudos mostram que a cúrcuma pode ajudar no controle de dores, como as articulares, na digestão e até na proteção da saúde cerebral.



Como usar:



• Temperar carnes e legumes assados

• Adicionar em crepiocas ou omeletes

• Preparar “golden milk” com leite vegetal, canela e pimenta-do-reino

• Misturar em molhos com pimenta-do-reino preta, azeite e limão



Dica funcional: para melhorar a absorção da curcumina, sempre combine a cúrcuma com pimenta-do-reino preta ou gengibre e uma fonte de gordura saudável, como azeite de oliva.



2) Gengibre



Com propriedades anti-inflamatórias, digestivas e termogênicas, o gengibre alivia náuseas, melhora a circulação e fortalece a imunidade.

Como usar:



• Chá com limão e mel

• Sucos naturais (com acerola, melancia ou morango)

• Marinadas para carnes

• Em purês ou sopas, como a de abóbora



Dica extra: para dor de garganta ou resfriado leve, gengibre com mel e limão pode ser um alívio natural poderoso.



3) Mel



Mais do que um adoçante natural, o mel tem ação antimicrobiana e antioxidante, além de suavizar inflamações nas vias respiratórias. Também pode ajudar na digestão, por conter enzimas digestivas.



Como usar:



• Em chás calmantes (camomila, hortelã, erva-doce)

• Em receitas, no lugar do açúcar refinado

• Com limão, gengibre e própolis, para alívio de sintomas gripais

• Em molhos para salada



Atenção: nunca ofereça mel a crianças menores de 1 ano, devido ao risco de botulismo.



4) Alho



Considerado um antibiótico natural, o alho fortalece o sistema imunológico, combate infecções leves e favorece a saúde cardiovascular. Atua também como antioxidante e anti-inflamatório, protegendo as células e reduzindo inflamações no corpo.

Como usar:



• Refogado como base de pratos

• Cru, em vinagretes e pastas de alho

• Assado com batatas ou vegetais

• Em shots matinais com limão e água



Dica funcional: esmague o alho e aguarde alguns minutos antes de cozinhar — isso ativa a alicina, composto responsável pelos seus benefícios.



5) Hortelã



Refrescante e digestiva, a hortelã alivia gases, náuseas, cólicas e dores de cabeça leves. Também possui leve efeito antibacteriano.



Como usar:



• Chá gelado com limão e gengibre

• Misturada em patês, molhos como pesto ou iogurte com pepino (estilo tzatziki)

• Em águas aromatizadas ou sucos

• Folhas congeladas em cubos de gelo para usar ao longo do dia



Dica extra: mastigar folhas frescas após as refeições ajuda na digestão e refresca o hálito.



“Não se trata de abandonar tratamentos médicos, mas sim de usar o que a natureza oferece como forma complementar de cuidado diário”, reforça Aline.

A adoção de hábitos simples, como incluir esses ingredientes na alimentação, pode contribuir para uma rotina mais saudável, terapêutica e com menos uso de medicamentos.

