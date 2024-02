O secretário nacional de Atenção Especializada, Helvécio Magalhães, antecipou, nesta segunda-feira (19/2), a implantação de um Centro de Especialidades Médicas em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A cidade está entre as seis contempladas com uma unidade do programa Mais Especialidades do Ministério da Saúde no país.

A informação preliminar foi divulgada durante a solenidade que marcou os 10 anos do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste (Cis-urg/Oeste), responsável pelo gerenciamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O lançamento oficial do programa federal, que faz parte da Política Nacional de Atenção Especializada, está previsto para ocorrer ainda neste primeiro semestre. “Uma novidade que ainda será lançada pelo presidente da república (Luiz Inácio Lula da Silva) dentro da ideia do Mais Acesso a Especialidades”, explica o secretário.



O objetivo é reduzir as filas por atendimentos especializados e proporcionar uma abordagem mais integrada, incluindo consultas, exames e acompanhamentos.

Magalhães não detalhou o funcionamento do programa, mas afirmou que a pasta está finalizando os trâmites para sua estruturação e confirmou que o gerenciamento ficará a cargo do Cis-Urg.

O Centro de Especialidades atenderá pacientes das 54 cidades da macrorregião Oeste, seguindo uma abordagem de cuidado integral. "Vamos pegar a linha de câncer. A ideia é estabelecer um fluxo desse paciente dentro da atenção primária até a atenção secundária, que é a especializada, com tempo resposta de diagnóstico do paciente para que ele possa entrar em atendimento imediato evitando que ele tenha sequência, evitando o óbito, evitando um tratamento mais caro", explicou o secretário executivo do Cis-Urg, José Márcio Zanardi.

Serão cinco linhas de cuidado integral, incluindo oncológica, doenças cerebrovasculares e cardíacas, com as demais a serem definidas em colaboração com o Ministério da Saúde e as necessidades dos gestores municipais.





Investimento no Samu

A solenidade de 10 anos do Cis-Urg reuniu lideranças políticas. Vários prefeitos e deputados participaram da cerimônia, em Divinópolis. Durante o evento, Magalhães confirmou a renovação de 70% da frota do Samu Oeste, o que representa cerca de 30 novas ambulâncias. “Reconhecendo seus méritos, conquistas e resultados que são muito positivos. Eu que conheço do país todo, que acompanhei o Samu desde a fundação, é um dos melhores do Brasil”, enfatizou.

Além disso, o Cis-Urg e o Ministério da Saúde firmaram um convênio de cooperação técnica no montante de R$ 3 milhões, visando aproveitar a tecnologia, conhecimento e expertise desenvolvidos pelo Samu Oeste para auxiliar outros serviços de atendimento móvel de urgência no Brasil. "Agora o Samu Oeste passa a ser um cooperar técnico do Ministério da Saúde", concluiu o secretário nacional.