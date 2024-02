A ponte sobre o rio Caititu, entre Janaúba e Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, deverá ser recuperada em cinco dias. A estrutura foi interditada após chuvas encherem o rio, que invadiu a pista na tarde dessa terça-feira (20/2).

A enchente no Rio Caititu interrompeu a passagem de veículos no Km 248 da estrada, formando longas filas de carros nos dois sentidos da rodovia. Na mesma noite do ocorrido, foi realizado uma visita técnica do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER - MG), que constatou avarias na estrutura da ponte causadas pela força da água.

De acordo com o DER-MG, a expectativa é que em cerca de cinco dias, se as condições climáticas permitirem, o serviço de manutenção seja concluído. As primeiras movimentações para recuperar o local já começaram com o empedramento do encabeçamento da ponte e deslocamento de homens e máquinas para movimentação do material.

A proibição de passagem para qualquer tipo de veículo vem sendo monitorada por agentes de fiscalização do DER-MG e pela Polícia Militar Rodoviária.



Rotas alternativas

Para quem vem de Salinas ou Montes Claros, deve seguir pela BR-251, quando chegar ao entroncamento com a MG-120, deverá prosseguir a viagem passando por Riacho dos Machados e, ao chegar em Porteirinha, entrar na MGC-122, sentido Janaúba. (Veja ilustração abaixo).



Veja como vai funcionar o desvio DER-MG/Divulgação

Importância da pista

A MGC-122 é muito movimentada, pois serve para o escoamento da produção de banana e outras frutas e verduras produzidas nos projetos de irrigação do Gorutuba (municípios de Nova Porteirinha e Janaúba) e do Jaíba (município homônimo).



A rodovia parte do entroncamento com a BR-251 (entre Montes Claros e Francisco Sá) e vai até a divisa com a Bahia, passando pelas cidades de Capitão Enéas, Janaúba, Nova Porteirinha, Porteirinha, Mato Verde, Monte Azul e Espinosa.