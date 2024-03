Um vídeo de uma senhora e duas adolescentes se envolvendo em uma briga e trocando acusações viralizou nas redes sociais. As agressões aconteceram em Viçosa, na Zona da Mata, e foram motivadas por uma promoção de rádio.

Uma das garotas registrou o momento e publicou em seu perfil do TikTok. Segundo ela, um locutor anunciou que faria ligações para um telefone dentro da estrutura de um orelhão e, quem atendesse, ganharia diversos prêmios, incluindo ovos de páscoa e roupas. Interessadas, elas resolveram passar o dia ouvindo a programação, esperando em um local próximo ao telefone, mesmo durante uma aula de espanhol.

Quem também estava interessada era uma mulher, que não foi identificada. Ela estava perto do telefone, aparentemente também esperando a ligação. As adolescentes tentaram por três vezes atender o aparelho, mas a senhora sempre impedia.

Ela chega a agarrar a mão de uma delas puxando o aparelho, desfere socos no ar, além de xingar as jovens. Com um amigo, as garotas também disparam ofensas contra a idosa. Só quando a mulher desiste e vai embora é que elas conseguem atender o telefone.

As duas ainda compartilharam o momento em que recebem os prêmios. O momento da confusão conquistou os internautas, que disseram ter ficado encantados com o caos da cena. “A coisa já fica boa quando você descobre que o prêmio é um kit composto de: ovo de Páscoa, calça jeans e REPELENTE”, destacou um perfil.

“Esse é o melhor vídeo que eu já vi no TikTok, já assisti 5 vezes e engasguei de tanto rir”, comentou outro. Os xingamentos da senhora foram eleitos o ponto alto para alguns internautas. “A voz da 'veia' deixa tudo ainda mais engraçado”, ressaltou um.

A qualidade do telefone, que não quebra com a confusão e a força de vontade das meninas também foram citados. “Divas incansáveis!!!! Me ensinaram a não desistir dos meus sonhos mesmo alguém querendo atrapalhar”, diz um comentário.