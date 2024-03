Estão abertas as inscrições para o curso de desenvolvimento de estratégias de marketing digital da Boca Rosa Company, da influenciadora Bianca Andrade, com o apoio do Centro Cultural Lá da Favelinha. A ação é voltada para mulheres empreendedoras do Aglomerado da Serra, comunidade da região Centro-Sul de Belo Horizonte.



Serão selecionadas 50 alunas, entre 18 e 70 anos, moradoras da favela e do entorno. Para participar, também é preciso ter um empreendimento próprio há pelo menos três anos e utilizar as redes sociais para divulgar e vender os produtos e serviços. A participação de mulheres negras, LGBT+, com algum tipo de deficiência, indígenas e migrantes é incentivada.

Para se inscrever, é necessário preencher um formulário com informações pessoais, como nome, escolaridade, identidade de gênero e orientação sexual. Também é preciso informar a situação do empreendimento, se tem um CNPJ, o ramo de atuação e o faturamento médio. O formulário está disponibilizado pela internet, pelo link, e também na sede do Centro Cultural, localizada na Rua Dr. Argemiro Rezende Costa, 191 - São Lucas, Belo Horizonte.



Após o preenchimento do formulário, as interessadas devem aguardar uma mensagem da equipe de Boca Rosa Company, via WhatsApp. As empreendedoras selecionadas vão ser contatadas para confirmar a participação no projeto até o dia 10/4.



“O objetivo desta ação é incentivar e fortalecer a atuação das empreendedoras, contribuindo com a qualificação, geração de renda e trabalho das participantes, suas famílias e comunidades”, destaca a iniciativa, que tem o patrocínio da L'Occitane e da Dell. O programa vai oferecer formação em gestão administrativa e financeira, além de técnica de vendas para empreendedoras. As aulas abordaram temas como aumento de vendas, orientação e incentivo à produção de conteúdo digital direcionado e qualificado.



As aulas estão marcadas para acontecer nas segundas-feiras, entre os dias 15/4 e 20/5, das 10h às 18h, Rua Bela vista, 56 - Santana do Cafezal (ACM Cafezal). As alunas vão receber alimentação no local. Não será permitido que nenhuma empreendedora compareça às aulas com acompanhantes. “Esse é um momento seu, de focar em você e no seu empreendimento", justifica a iniciativa.