O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta sexta-feira (22/3), um alerta de risco para chuvas intensas em 250 cidades de Minas Gerais (veja lista abaixo), válido até às 10h de domingo (24/3).

De acordo com o Inmet, o volume pluviométrico deve ficar superior a 60mm por hora ou maior que 100mm por dia, com ventos superiores a 100km/h. Segundo a meteorologista Anete Fernandes, o acúmulo de chuva previsto é muito alto até mesmo dentro de 48 horas.

“Pegando uma cidade da Zona da Mata como exemplo, a média de chuva de Juiz de Fora para o mês de março é de 207,5 mm. Logo, se chover 100mm ou mais em 48 horas é como se metade da chuva de referência para todo o mês ocorresse em apenas dois dias”, exemplifica a meteorologista.

Ainda de acordo com a especialista, as regiões mais afetadas são a Zona da Mata e parte do sul de Minas, mas não significa que todas as localidades terão grande volume de chuva e, sim, que podem ocorrer em pontos isolados. A instabilidade do tempo ocorre em decorrência de uma frente fria que atinge o litoral paulista.

Há, ainda, grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.

Recomendações

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira as cidades com grande risco de chuva:

Abre Campo

Acaiaca

Aiuruoca

Alagoa

Além Paraíba

Alfredo Vasconcelos

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Amparo do Serra

Andrelândia

Antônio Carlos

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Arantina

Araponga

Argirita

Astolfo Dutra

Baependi

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Belmiro Braga

Bias Fortes

Bicas

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Brás Pires

Brazópolis

Cachoeira de Minas

Caiana

Cajuri

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Canaã

Caparaó

Capela Nova

Caputira

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carrancas

Carvalhos

Casa Grande

Cataguases

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Chácara

Chiador

Cipotânea

Coimbra

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Conselheiro Lafaiete

Consolação

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego do Bom Jesus

Cristiano Otoni

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Descoberto

Desterro do Melo

Diogo de Vasconcelos

Divinésia

Divino

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores do Turvo

Durandé

Ervália

Espera Feliz

Estiva

Estrela Dalva

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Extrema

Faria Lemos

Fervedouro

Goianá

Gonçalves

Guaraciaba

Guarani

Guarará

Guidoval

Guiricema

Heliodora

Ibertioga

Ibituruna

Ingaí

Itajubá

Itamarati de Minas

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Itaverava

Itumirim

Itutinga

Jequeri

Jesuânia

Juiz de Fora

Lagoa Dourada

Lajinha

Lambari

Lamim

Laranjal

Lavras

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Luisburgo

Luminárias

Madre de Deus de Minas

Manhuaçu

Manhumirim

Mar de Espanha

Maria da Fé

Mariana

Maripá de Minas

Marmelópolis

Martins Soares

Matias Barbosa

Matipó

Mercês

Minduri

Miradouro

Miraí

Monsenhor Paulo

Munhoz

Muriaé

Mutum

Natércia

Nazareno

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira Fortes

Oratórios

Orizânia

Ouro Preto

Paiva

Palma

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra Dourada

Pedralva

Pedro Teixeira

Pequeri

Piau

Piedade de Ponte Nova

Piedade do Rio Grande

Piranga

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Piraúba

Ponte Nova

Porto Firme

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Presidente Bernardes

Queluzito

Recreio

Reduto

Resende Costa

Ressaquinha

Rio Casca

Rio Espera

Rio Novo

Rio Pomba

Rio Preto

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Margarida

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Manhuaçu

Santana dos Montes

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santos Dumont

São Bento Abade

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Gonçalo do Sapucaí

São João del Rei

São João do Manhuaçu

São João Nepomuceno

São José do Alegre

São Lourenço

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador Firmino

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Sericita

Seritinga

Serranos

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Simonésia

Soledade de Minas

Tabuleiro

Teixeiras

Tiradentes

Tocantins

Tombos

Três Corações

Ubá

Urucânia

Viçosa

Vieiras

Virgínia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Wenceslau Braz