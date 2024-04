Policiais militares do 33º Batalhão da Polícia Militar realizavam patrulhamento pela Rua do Areal, no Parque Mambucada, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, quando perceberam que uma briga generalizada estava ocorrendo na madrugada desse domingo (21/4).





Um policial militar tentou separar os envolvidos em uma confusão e o restante da equipe procedeu em apoio. Alguns indivíduos desobedeceram as ordens dos agentes, que acabaram sendo agredidos pelos homens.

Três pessoas foram conduzidos para a 166ª DP. Os policiais e os envolvidos na briga receberam atendimento médico na UPA do Parque Mambucaba.