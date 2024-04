Uma adolescente, de 14 anos, foi esfaqueada dentro da Escola Municipal Terezinha Hueb de Menezes, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O crime foi praticado na manhã desta segunda-feira (22), por uma colega, também de 14 anos.





De acordo com o boletim de ocorrência, as duas já tinham histórico de confusão dentro da escola. Inclusive, tinham sido suspensas.





Nesta segunda, uma das adolescentes levou uma faca na mochila. A suspeita é que o crime tenha ocorrido por ciúmes do namorado da vítima. A agressora alegou que a jovem esfaqueada provocou a confusão.

Conforme o B.O., a adolescente detida disse que foi afrontada pela vítima dentro da sala de aula. Ela também afirmou que não aguentou as provocações, sendo que, por isso, pegou a faca e foi para cima da vítima desferindo os golpes.





Em seguida, uma professora conseguiu retirar a faca da adolescente, que foi levada para a secretaria. Enquanto isso, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional José Alencar.





No momento que era registrada a ocorrência policial, o padrasto da vítima teria ameaçado a família da jovem detida, dizendo que haveria um suposto acerto de contas.





A Secretaria de Educação de Uberaba divulgou nota que afirma que presta assistência à vítima e aos familiares, ao lado da Secretaria de Desenvolvimento Social, sendo que foi acionado atendimento psicológico aos envolvidos.



A adolescente foi esfaqueada sete vezes. Apesar dos ferimentos, não corre risco de morrer. Ela ficou ferida nos braços, cabeça e rosto.



A agressora foi detida pela Polícia Militar e levada para a delegacia.

Segundo caso em menos de uma semana

Este foi o segundo caso de agressão entre colegas de escola em poucos dias. Na última quarta-feira (17/4), um adolescente, de 15 anos, foi morto com uma facada no abdômen em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

De acordo com a Polícia Militar, os dois jovens já estavam em atrito. A vítima estaria ameaçando o suspeito do crime, que havia terminado um relacionamento com uma amiga do colega que viria a ser assassinado. O término do namoro gerou uma série de farpas entre eles.

Na saída da escola, nessa quarta, os dois começaram a discutir. O bate-boca virou agressão, até que o suspeito sacou uma faca e acertou a vítima. A facada foi desferida no abdômen. O Samu foi acionado, prestou os primeiros socorros, mas a vítima morreu.

Infrações em instituições de ensino de MG crescem cerca de 20%

Segundo dados atualizados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), entre janeiro e fevereiro deste ano, houve 419 casos de infrações contra a pessoa em instituições de ensino do estado. No mesmo período do ano passado, 418 casos haviam sido registrados.

Em 2023 foram contabilizadas 7.820 infrações; já em 2022, 6.557 casos, ou seja, um crescimento de cerca de 20% entre os dois anos.



Conforme a nota da Sejusp-MG, as ocorrências registradas ocorrem dentro ou no entorno dos ambientes de ensino. “Os dados se referem a registros ocorridos em instituições de ensino públicas federais, estaduais e municipais e, também, instituições particulares, ou tendo estes locais como referência”.